Россия обменяла экс-координатора барнаульского "Штаба Навального"* Останина

Всего страны Запада и Россия обменяли 26 человек — на родину вернутся восемь россиян

01 августа 2024, 21:10, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

В аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными между РФ и США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Среди них и Вадим Останин – бывший координатор барнаульского штаба Навального.*

Напомним, что Останина признали виновным по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") и назначили девять лет тюрьмы в колонии общего режима. Также по ч. 3 ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан") фигуранта дела приговорили к одному году десяти месяцам лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Также Россия выдала западным странам Эвана Гершковича, Пола Уилана, Илью Яшина**, Владимира Кара-Мурзу** и прочих.

Россия получила Артема и Анну Дульцевых, Вадима Красикова, Михаила Микушина, Павла Рубцова, Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка.

* "Штабы Навального" признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России

** Признаны в РФ иностранными агентами