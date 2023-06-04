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Россия оказалась единственной страной Европы, где продукты в апреле подешевели

Цена на продовольствие в стране снизилась на 0,22%

04 июня 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Россия стала единственной страной Европы, где в апреле подешевели продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что цены на продовольствие в стране снизились на 0,22%.

Меньше всего в странах Европы продукты подорожали в Швейцарии – на 5,4%.

Инфляция ниже 10% отмечалась в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

Экономика

Комментарии 7

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Гость

14:52:35 04-06-2023

И РФ также единственная страна в Европе по нндоступности продуктов населению

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Гость

18:53:59 04-06-2023

А тот факт, что они подорожали до этого на 40%...

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Гость

19:27:54 04-06-2023

Наглая циничная лицемерная ложь.

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Гость

19:40:32 04-06-2023

враньё, как и всегда.

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Владимир В.

19:43:54 04-06-2023

В "Магните" азербайджанская картошка - 120 руб\кг. В советские времена спокойно обходились алтайской картошкой.Хватало практически до нового урожая.А сейчас конкуренция: везут из Египта, Израиля, Средней Азии, Азербайджана.И конкурируют - у кого дороже. А АК ,вроде, провозгласил себя житницей Сибири.

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Гость

20:58:14 04-06-2023

А мы и не заметили

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Гость

21:53:00 04-06-2023

Как только 24.02.2022 генералиссимус дал команду ОГОНЬ))), ещё первые снаряды не попали а цель, а "душегубы-импортозамещатели", на перегонки стали задирать ценники... В ВОВ такого не было, старики говорят.

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