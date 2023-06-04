Россия оказалась единственной страной Европы, где продукты в апреле подешевели
Цена на продовольствие в стране снизилась на 0,22%
04 июня 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Россия стала единственной страной Европы, где в апреле подешевели продукты. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что цены на продовольствие в стране снизились на 0,22%.
Меньше всего в странах Европы продукты подорожали в Швейцарии – на 5,4%.
Инфляция ниже 10% отмечалась в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).
14:52:35 04-06-2023
И РФ также единственная страна в Европе по нндоступности продуктов населению
18:53:59 04-06-2023
А тот факт, что они подорожали до этого на 40%...
19:27:54 04-06-2023
Наглая циничная лицемерная ложь.
19:40:32 04-06-2023
враньё, как и всегда.
19:43:54 04-06-2023
В "Магните" азербайджанская картошка - 120 руб\кг. В советские времена спокойно обходились алтайской картошкой.Хватало практически до нового урожая.А сейчас конкуренция: везут из Египта, Израиля, Средней Азии, Азербайджана.И конкурируют - у кого дороже. А АК ,вроде, провозгласил себя житницей Сибири.
20:58:14 04-06-2023
А мы и не заметили
21:53:00 04-06-2023
Как только 24.02.2022 генералиссимус дал команду ОГОНЬ))), ещё первые снаряды не попали а цель, а "душегубы-импортозамещатели", на перегонки стали задирать ценники... В ВОВ такого не было, старики говорят.