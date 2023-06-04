Россия оказалась единственной страной Европы, где продукты в апреле подешевели

Цена на продовольствие в стране снизилась на 0,22%

04 июня 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россия стала единственной страной Европы, где в апреле подешевели продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что цены на продовольствие в стране снизились на 0,22%.

Меньше всего в странах Европы продукты подорожали в Швейцарии – на 5,4%.

Инфляция ниже 10% отмечалась в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).