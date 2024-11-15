Россия планирует импортировать картофель из-за роста спроса

По словам вице-премьера Патрушева, рынок обеспечен, но запасы сделать следует

15 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Картофель / Фото: unsplash.com / Rodrigo dos Reis

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что для удовлетворения спроса на внутреннем рынке картофеля необходимы поставки из дружественных стран. Как сообщает "Ъ", он попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать этот вопрос.

"Картофелем у нас рынок обеспечен. Тем не менее имеет место увеличение спроса на этот товар. Поэтому планируем импортировать картофель из дружественных стран", – заявил он во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

По данным Патрушева, урожай картофеля в этом году составляет 7,3 млн тонн. Для сравнения: рекордный уровень был зафиксирован в 2023-м – 8,3 млн тонн.