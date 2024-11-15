НОВОСТИЭкономика

Россия планирует импортировать картофель из-за роста спроса

По словам вице-премьера Патрушева, рынок обеспечен, но запасы сделать следует

15 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Картофель / Фото: unsplash.com / Rodrigo dos Reis
Картофель / Фото: unsplash.com / Rodrigo dos Reis

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что для удовлетворения спроса на внутреннем рынке картофеля необходимы поставки из дружественных стран. Как сообщает "Ъ", он попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать этот вопрос.

"Картофелем у нас рынок обеспечен. Тем не менее имеет место увеличение спроса на этот товар. Поэтому планируем импортировать картофель из дружественных стран", – заявил он во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

По данным Патрушева, урожай картофеля в этом году составляет 7,3 млн тонн. Для сравнения: рекордный уровень был зафиксирован в 2023-м – 8,3 млн тонн.

Картофель / Фото: unsplash.com / Lars Blankers

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НОВОСТИОбщество

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Комментарии 21

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гость

09:12:28 15-11-2024

Москва с голоду пухнуть стала?

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Гость

10:03:12 15-11-2024

гость (09:12:28 15-11-2024) Москва с голоду пухнуть стала?... Пухнет и рожать перестала

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Гость

09:14:33 15-11-2024

Опять всё из-за резкого роста доходов, эти деньги чистое зло

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Гость

09:21:52 15-11-2024

Масла нет, картошки нет. Конечная.

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Гость

09:34:14 15-11-2024

Гость (09:21:52 15-11-2024) Масла нет, картошки нет. Конечная.... Зато первая в Европе экономика и рост ВВП на лицо.
Хотя многие не любят когда на лицо

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Гость

09:23:30 15-11-2024

позорники

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Гость

09:32:30 15-11-2024

Гость (09:23:30 15-11-2024) позорники... А кто позорники - то? Возьми да выращивай. Все хотят только отдыхать. Где устали? У нас на даче выращивают только одни бабки, а средний возраст или молодёжь всё отдыхают - шашлыки, пиво...

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Акакий

10:01:41 15-11-2024

Гость (09:32:30 15-11-2024) А кто позорники - то? Возьми да выращивай. Все хотят то... У нас же вроде капитализм ,а не феодализм,где процветало натуральное хозяйство.Нам теперь,что ?-курей своих выращивать ,чтоб яйца несли,коров заводить ,чтоб сливочное масло делать своё,огород содержать ,чтоб обеспечивать себя овощами?А где же все эти структуры,призванные насыщать потребности спроса?Вот это расписались в своей беспомощности.Зачем нам тогда вся эта нынешняя модель экономики ,не способная не на что?Только деньги с населения тянуть ,да наживаться на нас?

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Гость

10:53:17 15-11-2024

Акакий (10:01:41 15-11-2024) У нас же вроде капитализм ,а не феодализм,где процветало нат... У вас пародия на капитализьм до тех пор, пока электричество вам не рубанули.

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Гость

11:52:26 15-11-2024

Акакий (10:01:41 15-11-2024) У нас же вроде капитализм ,а не феодализм,где процветало нат... Акакий, как ты глуп! При капитализме картошка что сама растёт вдоль дорог?

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Акакий

12:59:28 15-11-2024

Гость (11:52:26 15-11-2024) Акакий, как ты глуп! При капитализме картошка что сама ... Я смотрю ,какая же ты умница у нас.Прямо искать, поискать таких одарённых яйцеголовых.А что в других странах ,где тоже капиталистический строй (Германия,Франция,Италия,Швейцария и т. д.) каждый тоже обеспечивает себя продовольствием посредством своего подсобного хозяйства?Почему там человек занимается только своей работой и прекрасно себя обеспечивает всем и вся ?А мы тут ,видите ли,должны ещё для себя и сельским хозяйством заниматься?У нас и так проблем выше крыши.Пусть вот такие борзые ,как ты сам ,и выполняют обещания по поводу -рынок нам всё обеспечит,рынок нам всё даст.Что то не видно положительных результатов от вашей деятельности.

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Гость

13:50:46 15-11-2024

Акакий (12:59:28 15-11-2024) Я смотрю ,какая же ты умница у нас.Прямо искать, поискать та... Ну сиди без картошки, надейся на капитализм. Что ты сравниваешь с др.странами, там всё налажено сотни лет, а в России 30 лет. И при капитализме, дорогой не яйцеголовый, твои дети бы учились в частных школах и платил бы ты за учёбу 100тыс., то же самое за лечение. Нет, ты в бесплатную бежишь

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Гость

14:38:57 15-11-2024

Гость (09:32:30 15-11-2024) А кто позорники - то? Возьми да выращивай. Все хотят то... Санек, в магазин не на что ходить?)

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Гость

10:21:13 15-11-2024

Тоесть опять "богатые" россияне виноваты? Зарабатывают больше и жрут масло и картошку больше....
А то что неурожай в этом году, семеной фонд из-за границы, удобрения и логистика подорожали никого не волнует... Ибо россияне начали больше зарабатывать.
Им вот, самим не смешно такое ртом произносить?

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Гость

11:35:56 15-11-2024

Гость (10:21:13 15-11-2024) Тоесть опять "богатые" россияне виноваты? Зарабатывают больш... А нам что социализм ,что капитализм мы так будем побирушками ,поскольку такие чиновники нами управляют ,они и управляют и живут под лозунгом Гайдара ,рынок все расставит по местам .

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Гость из будущего

11:28:04 15-11-2024

Ванную официальный ответ: это потому что люди стали больше зарабатывать и есть картошки фри на западный манер. Вот ели бы пюре без сливочного масла, и всё было бы хорошо!

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Гость

11:44:44 15-11-2024

А я вот избавился от сада - такой ценник за сотку накрутили как будто специально...
Кстати, а сколько-там, в светлом прошлом, приусадебное хозяйство обеспечивало потребность в картошке - больше половины или меньше?

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Гость

11:59:54 15-11-2024

Гость (11:44:44 15-11-2024) А я вот избавился от сада - такой ценник за сотку накрутили ... Более меньшей половины

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Гость

12:51:44 15-11-2024

Гость (11:44:44 15-11-2024) А я вот избавился от сада - такой ценник за сотку накрутили ... я там промахнулась и минус получился НО я с вами согласна.. продала в прошлом году дачу - экономически не выгодно и картошка "золотая" выходит

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Гость

12:37:01 15-11-2024

Россия планирует убить
своих сельхозпроизводителей, и облагодетельствовать "дружественные страны". Не удивлюсь если это будет Турция

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Андрей

14:20:29 15-11-2024

Своё сельское хозяйство гробим , грабим у других закупаем. В указах самого президента ни слова о сельском хозяйстве. Живи страна!

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