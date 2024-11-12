В России исчерпаются запасы своего картофеля в начале 2025 года
Торговые сети уже в сентябре направили своих представителей в Египет и Белоруссию
12 ноября 2024, 13:35, ИА Амител
В России в 2024 году по сравнению с прошлым годом сократился урожай картофеля – на 15%, до 6,8 млн тонн, пишут "Известия".
"Для самообеспеченности РФ необходимо 8 млн тонн картофеля. В прошлом году собрали рекордный урожай – 8,6 млн тонн", – отмечает издание.
Как отметил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, торговые сети в этом году максимально рано начали закупки продукции за рубежом, уже в сентябре направили своих представителей в Египет и Белоруссию. Ввоз картофеля из этих государств может стартовать уже в феврале, когда исчерпаются собственные запасы.
По словам экспертов, в прошлом году Россия собрала рекордный урожай картофеля, в результате чего его стоимость упала. Это подтолкнуло некоторых аграриев сократить посевные площади.
Кроме того, аграрные компании столкнулись со сложными погодными условиями: заморозки, засуха и избыточная влажность в разные времена года.
"В итоге, помимо сниженного объема, изменилось и качество урожая. Часть его составляет мелкий картофель, что не укладывается в стандарты ретейлеров", – указал Красильников.
Как отметил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, цены на картофель будут зависеть от баланса спроса и предложения. В частности, в начале ноября средние цены на картофель в опте составили 25 рублей за килограмм, за неделю они прибавили 2%, а розничная стоимость составила 45,9 рубля (+2,9%).
Ранее сообщили, что в России с начала 2024 года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Подорожание связывают с сокращением посевных площадей и аномальными погодными условиями.
13:55:30 12-11-2024
У меня с картошкой всё нормально, хватит до следующего урожая! 🤗
13:59:50 12-11-2024
Сергей (13:55:30 12-11-2024) У меня с картошкой всё нормально, хватит до следующего урожа... Полностью солидарен. А так же морковки и свеклы. Ну и солонины.
13:59:21 12-11-2024
21.10.2024 года. Российская газета.
Россия полностью обеспечена своим картофелем, несмотря на неурожай.
В этом году урожай картофеля из-за непогоды будет меньше примерно на 15%. Но этого объема точно хватит для полного самообеспечения.
"Прошлогодних рекордных показателей по картофелю (более 8,2 млн тонн. - "Российская газета") мы не достигнем, но в принципе пока очень уверенно входим в параметры уровня самообеспеченности, чтобы нам хватило этой продукции до урожая следующего года", - рассказывал на прошлой неделе директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза Роман Некрасов.
14:03:44 12-11-2024
Вы еще не привыкли к постоянному вранью всех этих?
14:19:49 12-11-2024
Гость (14:03:44 12-11-2024) Вы еще не привыкли к постоянному вранью всех этих? ...
К вранью невозможно привыкнуть. Всё время хочется вруна поймать за язык.
15:51:08 12-11-2024
Гость (13:59:21 12-11-2024) 21.10.2024 года. Российская газета.Россия полностью обес... так может и хватит, кто ж проверит, а вот кричать, что не хватает и открыть границы для импорта вот это уже совсем другая история, денежная.
14:21:15 12-11-2024
В Беларуси вон картошкой в бильярд играют
14:39:23 12-11-2024
У меня в 2024 году урожай картофеля в 3 раза меньше, чем 2023 году. Во время не полил, не прорастил перед посадкой, много проволочника и колорадского жука.
14:49:08 12-11-2024
Гость (14:39:23 12-11-2024) У меня в 2024 году урожай картофеля в 3 раза меньше, чем 202... От колорадского жука можно обработать, нам нынче хватило одного раза. Проволочник это вообще странно, он обычно все же на свежевспаханной целине лютует. А картошка нынче не айс по многим причина, в том числи и из-за избытка воды во второй половине лета.
14:50:55 12-11-2024
В России исчерпаются запасы своего картофеля в начале 2025 года- не смешно.
15:21:05 12-11-2024
А откуда ему взяться? Сельского хозяйства давно нет. Земли распродали под коттеджное строительство...Институты растениеводства уничтожены. Посадочные материалы - импортные.
00:21:59 13-11-2024
Дюша (15:21:05 12-11-2024) А откуда ему взяться? Сельского хозяйства давно нет. Земли р... ну здрасьте. у нас на 3 семьи завались всех корнеплодов и закруток со своей собственной земли. куча дач у всех, какая такая "нехватка?!"
19:01:24 12-11-2024
Дожились картошка кончается. А Министерству сельского хозяйства вообще всё поровну.Только статистику сообщают . Палец о палец ничего не предпринимают.
21:27:07 12-11-2024
20 ведер накопал-мне хватит
01:13:04 13-11-2024
Гость (13:59:21 12-11-2024) 21.10.2024 года. Российская газета.Россия полностью обес... Врет наверное . Впрочем как и принято.
10:12:51 13-11-2024
ничего личного , просто бизнес. Чтоб потом не удивлялись египетской картошке по 150 руб за кг. Уроды, вешать надо таких за диверсии и предательство.
11:44:11 13-11-2024
Земли свободной не хватило?