Торговые сети уже в сентябре направили своих представителей в Египет и Белоруссию

12 ноября 2024, 13:35, ИА Амител

Картофель / Фото: unsplash.com / Lars Blankers

В России в 2024 году по сравнению с прошлым годом сократился урожай картофеля – на 15%, до 6,8 млн тонн, пишут "Известия".

"Для самообеспеченности РФ необходимо 8 млн тонн картофеля. В прошлом году собрали рекордный урожай – 8,6 млн тонн", – отмечает издание.

Как отметил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, торговые сети в этом году максимально рано начали закупки продукции за рубежом, уже в сентябре направили своих представителей в Египет и Белоруссию. Ввоз картофеля из этих государств может стартовать уже в феврале, когда исчерпаются собственные запасы.

По словам экспертов, в прошлом году Россия собрала рекордный урожай картофеля, в результате чего его стоимость упала. Это подтолкнуло некоторых аграриев сократить посевные площади.

Кроме того, аграрные компании столкнулись со сложными погодными условиями: заморозки, засуха и избыточная влажность в разные времена года.

"В итоге, помимо сниженного объема, изменилось и качество урожая. Часть его составляет мелкий картофель, что не укладывается в стандарты ретейлеров", – указал Красильников.

Как отметил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, цены на картофель будут зависеть от баланса спроса и предложения. В частности, в начале ноября средние цены на картофель в опте составили 25 рублей за килограмм, за неделю они прибавили 2%, а розничная стоимость составила 45,9 рубля (+2,9%).

Ранее сообщили, что в России с начала 2024 года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Подорожание связывают с сокращением посевных площадей и аномальными погодными условиями.