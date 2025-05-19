Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей
Китайское агентство дало оценку BBB+g со стабильным прогнозом
19 мая 2025, 15:02, ИА Амител
Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до BBB+g со стабильным прогнозом. Как сообщают "Ведомости", это первая оценка, которую выдало иностранное агентство после начала спецоперации на Украине.
Этот рейтинг говорит о средней экономической и финансовой устойчивости, и таком же риске дефолта. Оценка выше той, которая была до спецоперации. После событий 2022 года CCXI сначала понизило рейтинг, а после и вовсе отозвало его.
В обосновании рейтинга в CCXI указали, что российская экономика постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются. Расширение ВПК снизило энергетическую зависимость государства и может позволить стране постепенно восстановить гражданское развитие экономики, используя новые цепочки поставок. Вместе с тем аналитики высказывают опасения относительно риска дисбаланса спроса и предложения: на это влияют высокие госрасходы, дефицит рабочей силы и давление высокой инфляции.
15:15:23 19-05-2025
- "Расширение ВПК снизило энергетическую зависимость государства и может позволить стране постепенно восстановить гражданское развитие экономики"-------- Гражданская экономика, вопрос сложный, что она может сотворить в лучшем случае напрессовать резиновые галоши.
15:17:25 19-05-2025
Водка подешевеет?
15:31:22 19-05-2025
Гость (15:17:25 19-05-2025) Водка подешевеет?... да. но её цена повысится.
12:30:48 20-05-2025
Пока страной заправляет Ц.Б. о какой суверенности может идти речь? У нас даже денег своих нет. Нам их печатают.