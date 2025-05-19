Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей

Китайское агентство дало оценку BBB+g со стабильным прогнозом

19 мая 2025, 15:02, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до BBB+g со стабильным прогнозом. Как сообщают "Ведомости", это первая оценка, которую выдало иностранное агентство после начала спецоперации на Украине.

Этот рейтинг говорит о средней экономической и финансовой устойчивости, и таком же риске дефолта. Оценка выше той, которая была до спецоперации. После событий 2022 года CCXI сначала понизило рейтинг, а после и вовсе отозвало его.

В обосновании рейтинга в CCXI указали, что российская экономика постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются. Расширение ВПК снизило энергетическую зависимость государства и может позволить стране постепенно восстановить гражданское развитие экономики, используя новые цепочки поставок. Вместе с тем аналитики высказывают опасения относительно риска дисбаланса спроса и предложения: на это влияют высокие госрасходы, дефицит рабочей силы и давление высокой инфляции.