Россия заняла второе место в рейтинге стран по доступности газа для населения

За год стоимость топлива в стране выросла на 9,6%

19 мая 2025, 14:03, ИА Амител

Газовая плита / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Россия заняла второе место после Казахстана в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения за 2024 год, сообщает РИА Новости.

"Количество газа, доступное на среднюю зарплату, – 9604,9 куб. м. Стоимость газа – 8,1 рубля за куб. м", – говорится в исследовании.

За год стоимость газа в России выросла на 9,6%. При этом 1000 куб. м газа в стране стоит 99,1 доллара.

Житель Казахстана на зарплату может позволить себе приобрести 10 278,5 куб. м газа. В российской валюте один кубометр там стоит 5,4 рубля.

Белоруссия на третьем месте. Здесь на зарплату можно оплатить 6005 кубометров газа, а стоит 1 куб. м – 10,2 рубля (в российской валюте).

На последнем, 29-м месте расположилась Молдавия, где житель может купить лишь 739,7 куб. м газа, а стоит один "куб" 79,9 рубля.

Самый дорогой газ в Швеции. Один кубометр стоит 191,2 рубля.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге Россия также была на втором месте. Тогда житель на среднемесячную зарплату мог приобрести 9208 кубометров газа, а один "куб" стоил 7,4 рубля.