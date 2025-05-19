Россия заняла второе место в рейтинге стран по доступности газа для населения
За год стоимость топлива в стране выросла на 9,6%
19 мая 2025, 14:03, ИА Амител
Россия заняла второе место после Казахстана в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения за 2024 год, сообщает РИА Новости.
"Количество газа, доступное на среднюю зарплату, – 9604,9 куб. м. Стоимость газа – 8,1 рубля за куб. м", – говорится в исследовании.
За год стоимость газа в России выросла на 9,6%. При этом 1000 куб. м газа в стране стоит 99,1 доллара.
Житель Казахстана на зарплату может позволить себе приобрести 10 278,5 куб. м газа. В российской валюте один кубометр там стоит 5,4 рубля.
Белоруссия на третьем месте. Здесь на зарплату можно оплатить 6005 кубометров газа, а стоит 1 куб. м – 10,2 рубля (в российской валюте).
На последнем, 29-м месте расположилась Молдавия, где житель может купить лишь 739,7 куб. м газа, а стоит один "куб" 79,9 рубля.
Самый дорогой газ в Швеции. Один кубометр стоит 191,2 рубля.
Напомним, в прошлогоднем рейтинге Россия также была на втором месте. Тогда житель на среднемесячную зарплату мог приобрести 9208 кубометров газа, а один "куб" стоил 7,4 рубля.
14:22:15 19-05-2025
Менее трех тысяч кубов газа моя зарплата. Молдаване богатые!!!
14:25:41 19-05-2025
Если брать газ в баллонах для дом.плит по 50 литров, то стоимость 1 м3 - 100руб.
14:50:28 19-05-2025
Гость (14:25:41 19-05-2025) Если брать газ в баллонах для дом.плит по 50 литров, то стои... Каким образом ты смог цены на сжиженный газ выразить в руб лях за кубометр?
16:16:18 19-05-2025
Гость (14:50:28 19-05-2025) Каким образом ты смог цены на сжиженный газ выразить в р... Это физика с химией.
В баллоне 50л газа 18кг, его цена 1029 руб.96 коп. (если это верная, нашел в интернете).
Если этому газу дать испариться до давления 1 атм, то он займет 10 м3. Тут еще надо учесть , что в баллоне смесь пропана и бутана, а теплотворная способность пропан-бутановой смеси в три раза выше, чем у природного газа (метана). Поэтому посчитаем что 1 баллон газа по выделению тепла эквивалентен 10*3 = 30 кубам природного. Т.е. стоимость газа в баллоне в пересчете на природный 1029/30 = 34 руб. за м3.
16:40:56 19-05-2025
Гость (16:16:18 19-05-2025) Это физика с химией.В баллоне 50л газа 18кг, его цена ... +- согл.
16:16:26 19-05-2025
Гость (14:50:28 19-05-2025) Каким образом ты смог цены на сжиженный газ выразить в р... 1 кг жидкого пропана объемом около 1,9 л образует около 500 литров газа.
стыдно не знать.
14:53:50 19-05-2025
То то я смотрю как бабки в деревнях "доступным газом топятся". И запаса дров не делают и угля не покупают. Всё на газу. Живи и радуйся, помирать не надо.
15:00:27 19-05-2025
Газ может внезапно сделать из многоэтажки дымящийся карточный домик. Лучше электричество использовать.
15:07:46 19-05-2025
мы в рубцовске очень рады этой новости
16:25:33 19-05-2025
А что там, кстати, с Европой, которая три года назад без газа вымерзла и сусликов всех доела?
18:49:21 19-05-2025
Гость (16:25:33 19-05-2025) А что там, кстати, с Европой, которая три года назад без газ...Ничего)) живет лучше чем газовая смехдержава.
20:34:48 19-05-2025
Доступность?! Серьезно?! У нас большая часть России видят газ в баллонах и на заправках, топятся углем и дровами. Какая нафиг доступность?)))
20:56:35 19-05-2025
Газ доступен по цене теоретически, но недоступен к дому по трубе фактически.
21:17:16 02-06-2025
Я из Сибирской деревни, у нас газ уже более 20 лет, вот так господа.