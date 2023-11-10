"Ваше слово, человек с ружьем". Грядет ли на Украине военный переворот?

Желающих насильно сместить Зеленского становится все больше

10 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В последние дни зарубежные (а также российские) СМИ активно пишут о резко усилившихся внутриполитических противоречиях на Украине и возможности там уже третьего (за постсоветский период) государственного переворота. Острая перепалка в прессе между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным дает лишний повод для таких заключений. Журналист amic.ru Андрей Магас оценил вероятность насильственной смены власти в республике в условиях боевых действий, влияние на происходящее внешних сил и возможные драматичные последствия такого сценария.

Залужный сорвал клапан

Сигналы о серьезных разногласиях между политическим и военным руководством страны то и дело появлялись в Сети на протяжении практически всего 2023 года. Офис президента предрекал скорую победу на фронте, боевые командиры скептически воспринимали эти слова. И хотя гражданские и военные чины порой делали противоречащие заявления, но критиковали друг друга не напрямую, а намеками. Прорыв случился совсем недавно, в интервью главкома ВСУ Валерия Залужного британскому изданию The Economist, опубликованном 1 ноября. Высокопоставленный военачальник публично признал, что ситуация в военном конфликте с Россией сложилась патовая, громко разрекламированный контрнаступ провалился, а вину за произошедшие неудачи он возложил на политическое руководство государства во главе с Зеленским.

В материале он признал, что российская армия "сохранит преимущество в вооружениях, оборудовании, ракетах и боеприпасах в течение некоторого времени". Главнокомандующий ВСУ горестно констатировал, что его армия имеет "ограниченные возможности по подготовке резервов на <…> собственной территории, поскольку противник имеет возможность наносить ракетные и воздушные удары по учебным центрам и полигонам".

Зеленский отреагировал на публикацию, не согласился с выводами Залужного, заявив, что Украина "бывала и в более сложных ситуациях". Он также выразил надежду, что ситуацию переломят поставки самолетов F-16.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош не сомневается, что публикация в Economist была не случайной.

"Все это происходит в рамках единого плана, составленного за океаном и предусматривающего замену Зеленского на другую, более удобную для Запада фигуру. И данная публикация, наряду с другими, преследует цель обработки общественного мнения", – сообщил он amic.ru.Вскоре после публикации интервью произошли два громких события. Во-первых, решением президента со своей должности был уволен близкий к Залужному командующий Силами специальных операций (ССО) генерал-майор Виктор Хоренко. Он был переведен в Главное управление разведки (ГУР). Кстати, сам отстраненный узнал об этом из прессы и заявил изданию "Страна.ua", что не знает причин своего отстранения.

"Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", – сообщил Хоренко.Другое событие – загадочная гибель якобы от взрыва боевой гранаты, принятой за необычную рюмку, помощника главкома Геннадия Частякова. Как сообщали СМИ, он принес домой подаренный ящик выпивки и несколько опасных "игрушек". Как дело было на самом деле и почему окончивший военное учебное заведение человек вдруг выдернул чеку, после чего боеприпас сдетонировал – остается непонятным. Некоторые эксперты полагают, что трагический случай стал предупреждением Залужному. Тот, кстати, сразу заявил, что на самом деле взрывное устройство находилось в подаренном ящике.

Власть в руках "стационарного бандита"

Активизировались и многие другие оппоненты Зеленского. Олег Соскин, бывший советник экс-президента Кучмы, на своем YouTube-канале заявил, что фактически госпереворот в стране уже произошел – парламент разгромлен, оппозиционные фракции практически не действуют. "Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", – заявил он.

По словам Соскина, все бразды правления перешли к офису президента, который незаконно ограничивает права украинских граждан. В этих условиях парламент страны должен попытаться объявить главе государства импичмент, но не может это сделать, так как Украина превратилась в государство "стационарного бандита".

Есть также признаки недовольства Зеленским со стороны западных кураторов. Так, в американском журнале Time появился материал ранее приближенного к украинскому президенту журналиста Саймона Шустера, содержащий довольно жесткую критику в адрес главы государства. Причем в материале содержится ряд моментов, дающих повод сравнить психологическое состояние Зеленского с Гитлером в 1945 году.

"Несмотря на недавние неудачи на поле боя, он не намерен прекращать борьбу или искать мира. Напротив, его вера в окончательную победу Украины над Россией укрепилась и приняла форму, которая беспокоит некоторых его советников. Она непоколебима, граничит с мессианской. "Он обманывает сам себя", – разочарованно говорит мне один из его ближайших помощников. "У нас нет вариантов. Мы не победим. Но попробуй сказать ему об этом", – говорится в материале Time.

Как Зеленский Залужного не уволил

Отражением подковерной борьбы стала на днях история с несостоявшимся увольнением главкома. 7 ноября депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил в соцсетях со ссылкой на "достоверный источник", что глава минобороны Украины Рустем Умеров внес Зеленскому представление об отстранении Залужного с занимаемой должности. В то же время он заметил, что отставки может не произойти, так как подобный шаг главы военного ведомства может стать элементом "давления и шантажа".

Позднее Арьев опубликовал опровержение своей информации, опять-таки со ссылкой на достоверный источник.

По словам политолога, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Дениса Денисова, данный конфликт вызван недовольством политикой Зеленского частью украинских граждан.

"Не секрет, что вскоре после начала нынешнего военного конфликта президент Украины обещал военную победу, развал России, возвращение к украинским границам 1991 года. Это было довольно благожелательно воспринято радикальной частью общества, хотя никаких основательных предпосылок для подобного сценария не было. Спустя более чем полтора года оказалось, что данные обещания были всего лишь бравадой", – пояснил он amic.ru.Кроме того, заметил эксперт, военные иначе видят ситуацию на фронте, чем офис президента, и пути выхода из создавшейся непростой ситуации, отсюда и публичная пикировка главы государства и командующего ВСУ.

Разумеется, радикально настроенная публика была разочарована и озлоблена таким поворотом событий. И она, конечно, высказывает свои претензии Зеленскому.

"Для действующего президента большая проблема в том, что эта недовольная часть общества хорошо обучена боевому делу, прошла через военный конфликт и вполне может стать активной силой при попытке государственного переворота", – пояснил Денисов.

Переворот разнесет Украину

Политолог Дмитрий Офицеров-Бельский напомнил, что значительная часть украинского общества очень гордится своей якобы демократией, ее внешними проявлениями, хотя под этой вывеской скрывается самая что ни на есть жесткая олигархическая диктатура.

"И если произойдет военный переворот, то непонятно, как пришедший в результате него диктатор будет представлять Украину на международной арене, общаться с западными политиками, ездить на престижные саммиты. Ясно, что с этим возникнут сложности. Поэтому и вероятность такого переворота не очень велика", – поделился он своим мнением с amic.ru.Конечно, западные союзники Киева сегодня явно недовольны Зеленским, о чем свидетельствуют материалы, все чаще появляющиеся в ведущих зарубежных СМИ. Однако попытки госпереворота на Украине они постараются не допустить.

"Ведь такой вариант угрожает развалом системы военного и государственного управления, разбалансировкой общественного организма и, как следствие, может привести к поражению на фронте. В то же время Украина нужна Западу как инструмент ослабления России, источник постоянного внешнеполитического напряжения", – считает Денисов.По мнению Дмитрия Офицерова-Бельского, вместо "жесткого" переворота возможен "бархатный" вариант установления полувоенной диктатуры, когда кандидатом в президенты будет выдвинут Залужный в тандеме с довольно известной фигурой.

"Таким напарником может быть, скажем, бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков или Арестович, который фактически уже начал предвыборную агитацию, причем копирует кампанию Зеленского 2019 года", – сказал эксперт. Александр Бартош считает, что Запад раздражает возможная отмена со стороны Зеленского выборов президента, на проведении которых настаивает Вашингтон.

"Нынешний президент Украины раздражает США постоянным выпрашиванием оружия и денег, хотя их возможности в этом плане иссякают. И они надеются поставить другую фигуру, которая сможет противостоять России имеющимися средствами", – пояснил специалист.Денис Денисов указывает, что как бы ни развивались дальнейшие события на Украине, обе стороны конфликта имеют давние и хорошо отработанные связи с партнерами на Западе.

"Проблемы коммуникаций с внешними силами не возникнет, даже в случае удачной попытки переворота. Но, подчеркну, Запад сделает все, чтобы ничего подобного не произошло", – резюмировал он.