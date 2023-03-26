Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие
Владимир Путин заявил, что это не нарушит соответствующих международных обязательств
26 марта 2023, 09:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает "Россия 24".
"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", – сказал Путин.
Он отметил, что переоборудовать самолёты республике уже помогли, также Минск получил ракетный комплекс "Искандер".
Путин добавил, что это не нарушит соответствующих международных обязательств.
Комментарии 2