Владимир Путин заявил, что это не нарушит соответствующих международных обязательств

26 марта 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает "Россия 24".

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", – сказал Путин.

Он отметил, что переоборудовать самолёты республике уже помогли, также Минск получил ракетный комплекс "Искандер".

Путин добавил, что это не нарушит соответствующих международных обязательств.