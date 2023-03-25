Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президент Турции указал на важность прекращения боевых действий дипломатическим путём

25 марта 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине и развитие отношений между Москвой и Анкарой, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Отмечается, что Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, поблагодарил Владимира Путина за его позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы, а также указал на важность достижения скорейшего прекращения боевых действий на Украине дипломатическим путём.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль вскоре также сообщит детали диалоги.