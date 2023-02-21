Россия разрешила гражданам 19 стран получать визу на основании брони в отеле

Среди таких государств Турция, Индия, Индонезия, Северная Корея и Китай

21 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень стран, гражданам которых дадут полугодовую туристическую визу на основании брони в отеле. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в список вошли 19 государств: Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

Напомним, что с августа 2021 года получить полугодовую туристическую визу при наличии брони в отеле могли все иностранные туристы, но теперь такая возможность есть только у жителей стран, которые включены в перечень российского правительства.