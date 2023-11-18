Россия сняла запрет на поставки бензина за границу
Ограничение действовало два месяца
18 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
Правительство России с 17 ноября отменило запрет на поставки бензина за границу, который действовал с 21 сентября, сообщили в Министерстве энергетики.
"В течение прошедших двух месяцев обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина", – подчеркнули в ведомстве.
Также добавили, что c начала запрета биржевые оптовые цены на автомобильный бензин "существенно снизились". Сейчас его запасы составляют около 2 млн тонн.
Почему вводили запрет на экспорт бензина
В начале августа российские регионы столкнулись с дефицитом бензина и дизтоплива для сельхозпредприятий. А в сентябре стоимость топлива на бирже обновляла рекорды ежедневно, вслед за этим оно начало дорожать и в рознице.
Рост цен объясняли серым экспортом бензина за рубеж. В итоге правительство решило временно ограничить поставки за границу для балансировки внутреннего рынка и снижения цен.
В октябре власти разрешили экспортировать дизтопливо по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не меньше 50%.
11:07:00 18-11-2023
Россия пусть поставит запрет наживаться на русских продавая им ихние же недра за бешенные деньги
11:34:50 18-11-2023
Ну да цены на бензин и дизель практически рухнули и скорее всего вслед за ними начнут падать цены на продукты, т.к перевозки существенно подешевели. А нефтяникам теперь необходимо получить упущенную за это время выгоду
13:10:55 18-11-2023
Гость (11:34:50 18-11-2023) Ну да цены на бензин и дизель практически рухнули и скорее в... Сказочник,на бензин то цена немного упала,но на дизель то осталась прежней,так что ваша сказка по поводу падения цен, очень выглядит как бред не много не здорового человека
12:08:47 18-11-2023
Ежели профицит на внутреннем рынке то цена должна упасть рубликов до 25...
12:12:52 18-11-2023
... (12:08:47 18-11-2023) Ежели профицит на внутреннем рынке то цена должна упасть р Давай ,друг, помечтаем!
12:11:24 18-11-2023
Решили до 60 р за литр 92 поднять?
14:07:05 18-11-2023
Видимо, другим странам нужнее...
14:49:22 18-11-2023
Гость (14:07:05 18-11-2023) Видимо, другим странам нужнее...... Это не о других странах заботятся, а здесь забота об олигархах владеющих переработкой нефтью, т.к. их барыши за прошедшие два месяца запрета экспорта - существенно снизились.
17:20:57 18-11-2023
а что бензин подешевел? Я что то не заметил.
22:40:03 18-11-2023
Не выгодно бензин продавать за деревянные. Даже по цене курса доллара и выше. Нужны именно доллары. Рубли на вечнозеленые не меняют, на фиг никому не нужны... А страна в том положении,когда лучше продать за доллар 3-5 литров, чем литр за 120 руб. Спасибо МВФ, ЦБ и тугости непробиваемого народа.
00:13:22 19-11-2023
Кроме Путина никто. Глобалистами ему запрещено отвечать врагам России с ущербом и вредом для них во всем вопреки национальным интересам страны и народа.