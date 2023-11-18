Ограничение действовало два месяца

18 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России с 17 ноября отменило запрет на поставки бензина за границу, который действовал с 21 сентября, сообщили в Министерстве энергетики.

"В течение прошедших двух месяцев обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина", – подчеркнули в ведомстве.

Также добавили, что c начала запрета биржевые оптовые цены на автомобильный бензин "существенно снизились". Сейчас его запасы составляют около 2 млн тонн.

Почему вводили запрет на экспорт бензина

В начале августа российские регионы столкнулись с дефицитом бензина и дизтоплива для сельхозпредприятий. А в сентябре стоимость топлива на бирже обновляла рекорды ежедневно, вслед за этим оно начало дорожать и в рознице.

Рост цен объясняли серым экспортом бензина за рубеж. В итоге правительство решило временно ограничить поставки за границу для балансировки внутреннего рынка и снижения цен.

В октябре власти разрешили экспортировать дизтопливо по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не меньше 50%.