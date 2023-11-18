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Россия сняла запрет на поставки бензина за границу

Ограничение действовало два месяца

18 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство России с 17 ноября отменило запрет на поставки бензина за границу, который действовал с 21 сентября, сообщили в Министерстве энергетики.

"В течение прошедших двух месяцев обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина", – подчеркнули в ведомстве.

Также добавили, что c начала запрета биржевые оптовые цены на автомобильный бензин "существенно снизились". Сейчас его запасы составляют около 2 млн тонн.

Почему вводили запрет на экспорт бензина

В начале августа российские регионы столкнулись с дефицитом бензина и дизтоплива для сельхозпредприятий. А в сентябре стоимость топлива на бирже обновляла рекорды ежедневно, вслед за этим оно начало дорожать и в рознице.

Рост цен объясняли серым экспортом бензина за рубеж. В итоге правительство решило временно ограничить поставки за границу для балансировки внутреннего рынка и снижения цен.

В октябре власти разрешили экспортировать дизтопливо по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не меньше 50%.

запреты Топливо

Комментарии 11

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Гость

11:07:00 18-11-2023

Россия пусть поставит запрет наживаться на русских продавая им ихние же недра за бешенные деньги

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Гость

11:34:50 18-11-2023

Ну да цены на бензин и дизель практически рухнули и скорее всего вслед за ними начнут падать цены на продукты, т.к перевозки существенно подешевели. А нефтяникам теперь необходимо получить упущенную за это время выгоду

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гость

13:10:55 18-11-2023

Гость (11:34:50 18-11-2023) Ну да цены на бензин и дизель практически рухнули и скорее в... Сказочник,на бензин то цена немного упала,но на дизель то осталась прежней,так что ваша сказка по поводу падения цен, очень выглядит как бред не много не здорового человека

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...

12:08:47 18-11-2023

Ежели профицит на внутреннем рынке то цена должна упасть рубликов до 25...

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Владимир В.

12:12:52 18-11-2023

... (12:08:47 18-11-2023) Ежели профицит на внутреннем рынке то цена должна упасть р Давай ,друг, помечтаем!

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Гость

12:11:24 18-11-2023

Решили до 60 р за литр 92 поднять?

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Гость

14:07:05 18-11-2023

Видимо, другим странам нужнее...

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Гость

14:49:22 18-11-2023

Гость (14:07:05 18-11-2023) Видимо, другим странам нужнее...... Это не о других странах заботятся, а здесь забота об олигархах владеющих переработкой нефтью, т.к. их барыши за прошедшие два месяца запрета экспорта - существенно снизились.

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Гость

17:20:57 18-11-2023

а что бензин подешевел? Я что то не заметил.

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Гость

22:40:03 18-11-2023

Не выгодно бензин продавать за деревянные. Даже по цене курса доллара и выше. Нужны именно доллары. Рубли на вечнозеленые не меняют, на фиг никому не нужны... А страна в том положении,когда лучше продать за доллар 3-5 литров, чем литр за 120 руб. Спасибо МВФ, ЦБ и тугости непробиваемого народа.

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Гость

00:13:22 19-11-2023

Кроме Путина никто. Глобалистами ему запрещено отвечать врагам России с ущербом и вредом для них во всем вопреки национальным интересам страны и народа.

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