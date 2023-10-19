В России подешевел бензин и дизельное топливо
Снижение цен зафиксировали в 65 регионах
19 октября 2023, 08:45, ИА Амител
В России на прошлой неделе немного подешевели бензин и дизельное топливо, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.
"Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 19 копеек и составили 50,93 рубля за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 снизились на 18 копеек, до 55,63 рубля за литр, стоимость АИ-98 выросла на 3 копейки и составила 68,33 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 22 копейки, до 64,39 рубля", – отмечает издание.
Снижение цен зафиксировали в 65 регионах России.
Также отмечается, что объем производства бензина с 9 по 15 октября снизился на 3,2% (до 744,1 тыс. тонн) по сравнению с предыдущей неделей. А вот объем производства ДТ вырос на 1,3% (до 1,497 млн тонн).
На днях губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за обстановкой с топливом. Глава региона отмечал, что напряженную ситуацию с ценами на топливо удалось преодолеть и тем самым облегчить положение аграриев. Решения для этого принимались на федеральном и региональных уровнях.
08:46:21 19-10-2023
Где?????????????????????????
08:50:24 19-10-2023
Ну 18 копеек это не "подешевел" . Обычно в таких случая пишут , цены на бензин рухнули или обвалились
08:54:05 19-10-2023
Это как если бы яйца стоили 100 руб., а стали 99,68 руб.
09:05:06 19-10-2023
копеек?????????
09:13:17 19-10-2023
ШО ??? опять? ...уже дешевел же....где то в чьих то фантазиях...С утра проезжал мимо 4х заправок на змеиногорском тракте, в 7 утра ничего не дешевело.
09:15:07 19-10-2023
на 10-15 рублей цены поднялись и на 18-19 копеек рухнули)))
09:40:40 19-10-2023
Что подешевел это понятно. Только месяц назад 92 стоил 48 рублей, а сейчас на этой же заправке 50 рублей, а так подешевел. Если смотреть за месяц, то подорожал на 2 рубля или на 5%. А за последнюю неделю подешевел на 20 копеек или на полпроцента. То есть сначала подорожал, а потом цена упала на 1/10 от того что подорожал. Зато из каждого утюга говорят что подешевел
14:53:11 19-10-2023
ИЛ-2 (09:40:40 19-10-2023) Что подешевел это понятно. Только месяц назад 92 стоил 48 ру... Поручение гаранта выполнено
09:42:39 19-10-2023
Газпромнефть, 92-ой как поднялся до 47,6 так и остался. Где подешевление ?
10:02:13 19-10-2023
Гость (09:42:39 19-10-2023) Газпромнефть, 92-ой как поднялся до 47,6 так и остался. Где ... А вы что, не верите нашей власти? Вам сказали подешевел, значит, так и есть. Мало ли что на ценнике написано.
10:30:16 19-10-2023
У населения уже карманы лопаются от количества денег, а они всё ноют, что дорого! Да по сегодняшним доходам он раза в два дороже должен быть!
11:06:13 19-10-2023
За что боролись, на то и напоролись...
11:08:37 19-10-2023
Дизель за год с 55 до 63 подешевел.
17:27:00 19-10-2023
Ну что Вы как дети малые? Вам четко написали, что "Снижение цен зафиксировали в 65 регионах России.". Алтайский край просто не вошел в это число регионов.
23:00:04 19-10-2023
Подонки от силы на 5% а повысили на 40.
14:51:17 20-10-2023
В шары они там напысили что ли .....
22:54:41 20-10-2023
Вот народ переживает - бензин, дизтопливо.. НУ КТО-НИБУДЬ ПРО ГАЗ скажИте ?!! Газ-то ПОЧЕМУ. ????? Разница в цене до 10 деревянных доходит на разных АГЗС !!! .
02:43:12 21-10-2023
Гость (17:27:00 19-10-2023) Ну что Вы как дети малые? Вам четко написали, что "Снижение ... Иркутская область тоже не вошла в число счастливых наблюдателей снижения цены на топливо.
05:59:21 21-10-2023
А заправки кнп ,цены какие.92 -56,40,Диз топливо 76 рублей. Где подешевел? Г.канск красноярский край .
20:48:05 21-10-2023
Татарстан тоже не вошел в число регионов в которых топливо подешевело.....цена идет только вверх