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В России подешевел бензин и дизельное топливо

Снижение цен зафиксировали в 65 регионах

19 октября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России на прошлой неделе немного подешевели бензин и дизельное топливо, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

"Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 19 копеек и составили 50,93 рубля за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 снизились на 18 копеек, до 55,63 рубля за литр, стоимость АИ-98 выросла на 3 копейки и составила 68,33 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 22 копейки, до 64,39 рубля", – отмечает издание.

Снижение цен зафиксировали в 65 регионах России.

Также отмечается, что объем производства бензина с 9 по 15 октября снизился на 3,2% (до 744,1 тыс. тонн) по сравнению с предыдущей неделей. А вот объем производства ДТ вырос на 1,3% (до 1,497 млн тонн).

На днях губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за обстановкой с топливом. Глава региона отмечал, что напряженную ситуацию с ценами на топливо удалось преодолеть и тем самым облегчить положение аграриев. Решения для этого принимались на федеральном и региональных уровнях.

Статистика цены Топливо

Комментарии 20

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Гость

08:46:21 19-10-2023

Где?????????????????????????

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Гость

08:50:24 19-10-2023

Ну 18 копеек это не "подешевел" . Обычно в таких случая пишут , цены на бензин рухнули или обвалились

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Гость

08:54:05 19-10-2023

Это как если бы яйца стоили 100 руб., а стали 99,68 руб.

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Гость

09:05:06 19-10-2023

копеек?????????

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Гость

09:13:17 19-10-2023

ШО ??? опять? ...уже дешевел же....где то в чьих то фантазиях...С утра проезжал мимо 4х заправок на змеиногорском тракте, в 7 утра ничего не дешевело.

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Гость

09:15:07 19-10-2023

на 10-15 рублей цены поднялись и на 18-19 копеек рухнули)))

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ИЛ-2

09:40:40 19-10-2023

Что подешевел это понятно. Только месяц назад 92 стоил 48 рублей, а сейчас на этой же заправке 50 рублей, а так подешевел. Если смотреть за месяц, то подорожал на 2 рубля или на 5%. А за последнюю неделю подешевел на 20 копеек или на полпроцента. То есть сначала подорожал, а потом цена упала на 1/10 от того что подорожал. Зато из каждого утюга говорят что подешевел

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Гость

14:53:11 19-10-2023

ИЛ-2 (09:40:40 19-10-2023) Что подешевел это понятно. Только месяц назад 92 стоил 48 ру... Поручение гаранта выполнено

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Гость

09:42:39 19-10-2023

Газпромнефть, 92-ой как поднялся до 47,6 так и остался. Где подешевление ?

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Гость

10:02:13 19-10-2023

Гость (09:42:39 19-10-2023) Газпромнефть, 92-ой как поднялся до 47,6 так и остался. Где ... А вы что, не верите нашей власти? Вам сказали подешевел, значит, так и есть. Мало ли что на ценнике написано.

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Гость

10:30:16 19-10-2023

У населения уже карманы лопаются от количества денег, а они всё ноют, что дорого! Да по сегодняшним доходам он раза в два дороже должен быть!

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Гость

11:06:13 19-10-2023

За что боролись, на то и напоролись...

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Денис

11:08:37 19-10-2023

Дизель за год с 55 до 63 подешевел.

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Гость

17:27:00 19-10-2023

Ну что Вы как дети малые? Вам четко написали, что "Снижение цен зафиксировали в 65 регионах России.". Алтайский край просто не вошел в это число регионов.

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Гость

23:00:04 19-10-2023

Подонки от силы на 5% а повысили на 40.

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Федя

14:51:17 20-10-2023

В шары они там напысили что ли .....

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Александр

22:54:41 20-10-2023

Вот народ переживает - бензин, дизтопливо.. НУ КТО-НИБУДЬ ПРО ГАЗ скажИте ?!! Газ-то ПОЧЕМУ. ????? Разница в цене до 10 деревянных доходит на разных АГЗС !!! .

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Сергей

02:43:12 21-10-2023

Гость (17:27:00 19-10-2023) Ну что Вы как дети малые? Вам четко написали, что "Снижение ... Иркутская область тоже не вошла в число счастливых наблюдателей снижения цены на топливо.

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Гость

05:59:21 21-10-2023

А заправки кнп ,цены какие.92 -56,40,Диз топливо 76 рублей. Где подешевел? Г.канск красноярский край .

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Владимир

20:48:05 21-10-2023

Татарстан тоже не вошел в число регионов в которых топливо подешевело.....цена идет только вверх

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