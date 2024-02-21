НОВОСТИЭкономика

Россия увеличит производство яиц и мяса птицы в 2024 году

Рост производства планируется за счет поддержки предприятий и крупных инвестпроектов

21 февраля 2024, 17:36, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com
Куриные яйца / Фото: unsplash.com

В 2024 году объем производства яиц и мяса птицы вырастет за счет новых инвестиционных проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ожидания Минсельхоза РФ.

"У нас в 2023 году произошел рост по яйцу на 542 миллиона штук, это на 1,2% выше уровня 2022 года – это 46,6 миллиарда штук", – отметил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Он подчеркнул, что в 2024 году также планируется рост производства за счет поддержки предприятий и крупных инвестпроектов.

"Видим ряд хороших проектов действующих птицефабрик, сейчас отрабатываем льготные кредиты, долгосрочные кредиты, для того чтобы они могли добавить производство яйца", – уточнил замминистра.

Что касается мясного птицеводства, по данному направлению тоже есть несколько новых инвестиционных проектов.

"Мы планируем, что в 2024 году выйдем с плюсом – на 2% точно планируем превышение", – добавил Увайдов.

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Импортные яйца не попали на полки российских магазинов

В Руспродсоюзе заявили, что цены на поставленный из-за рубежа продукт не ниже российских
НОВОСТИОбщество
сельское хозяйство промышленность Продукты

Комментарии 2

Avatar Picture
Коля

19:09:02 21-02-2024

все....теперь ооочень дорогие яйца будут

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:05 21-02-2024

Народ метко говорит: Схватился поп за яйца, когда пасха прошла.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров