Россия увеличит производство яиц и мяса птицы в 2024 году
Рост производства планируется за счет поддержки предприятий и крупных инвестпроектов
21 февраля 2024, 17:36, ИА Амител
В 2024 году объем производства яиц и мяса птицы вырастет за счет новых инвестиционных проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ожидания Минсельхоза РФ.
"У нас в 2023 году произошел рост по яйцу на 542 миллиона штук, это на 1,2% выше уровня 2022 года – это 46,6 миллиарда штук", – отметил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.
Он подчеркнул, что в 2024 году также планируется рост производства за счет поддержки предприятий и крупных инвестпроектов.
"Видим ряд хороших проектов действующих птицефабрик, сейчас отрабатываем льготные кредиты, долгосрочные кредиты, для того чтобы они могли добавить производство яйца", – уточнил замминистра.
Что касается мясного птицеводства, по данному направлению тоже есть несколько новых инвестиционных проектов.
"Мы планируем, что в 2024 году выйдем с плюсом – на 2% точно планируем превышение", – добавил Увайдов.
19:09:02 21-02-2024
все....теперь ооочень дорогие яйца будут
22:03:05 21-02-2024
Народ метко говорит: Схватился поп за яйца, когда пасха прошла.