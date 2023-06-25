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Россия в мае вновь стала единственной страной Европы, где подешевели продукты

Годовая дефляция достигла рекордной отметки

25 июня 2023, 12:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В мае 2023 года Россия стала единственной страной Европы, где подешевели продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее дефляция на продукты наблюдалась в стране лишь дважды: в 2018 году и в апреле 2023 года, когда она составила 0,22%.

В мае снижение цен достигло рекордных значений и составило 1,12% в годовом выражении.

Отмечается, что сильнее всего продукты подорожали в Венгрии – на 34%.

Ранее сообщалось, что россияне в последнее время стали покупать больше шаурмы. 

Экономика

Комментарии 9

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Гость

12:55:07 25-06-2023

хочу в россию!

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Гость

13:41:07 25-06-2023

Так это сезонное явление. Летом овощи/фрукты дешевеют, осенью - опять растут в цене.

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пенсионер

14:09:32 25-06-2023

Россия в мае вновь стала единственной страной Европы, где подешевели продукты.А где интересно знать такая Россия там где я выживаю так наоборот цены повышаются каждый день.Так где такая Россия где продукты подешевели?????.

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Гость

15:21:38 25-06-2023

Разговариваю с сыном по WA (работает в одной из восточноевропейских стран). Он яблоко грызёт. Спрашиваю, по какой цене яблоки покупает. Отвечает, что берёт самые дешёвые (я тоже беру самые дешёвые, по 100 рублей). В ответ получаю цифру, равную примерно 45 рублям за килограмм. Так что там насчёт дешевизны?

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Гость

09:40:40 26-06-2023

Гость (15:21:38 25-06-2023) Разговариваю с сыном по WA (работает в одной из восточноевр... А сынуля то от мобилизации сбежал, обгадился ?

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Денис

19:59:10 25-06-2023

Расскажите где подешевели в Барнауле, буду там покупать. У нас все дешевет, дешевеет, заходишь в магазин, берешь самое нужное для питания семьи на вечер, оставляешь 1,5 - 2 рубля и идешь с чувством как подешевели продукты и как много ты получашь в семью.

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Гость

06:48:32 26-06-2023

Вангую, арбузы ещё подешевеют. И огурцы и помидорчики.

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Гость

07:32:44 26-06-2023

Какие именно и на сколько?

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Гость

11:31:43 26-06-2023

Для кого они подешевели с 200 рублей до 150 - хорошо врут власти и их пиарщики

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