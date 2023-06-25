Россия в мае вновь стала единственной страной Европы, где подешевели продукты
Годовая дефляция достигла рекордной отметки
25 июня 2023, 12:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В мае 2023 года Россия стала единственной страной Европы, где подешевели продукты. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее дефляция на продукты наблюдалась в стране лишь дважды: в 2018 году и в апреле 2023 года, когда она составила 0,22%.
В мае снижение цен достигло рекордных значений и составило 1,12% в годовом выражении.
Отмечается, что сильнее всего продукты подорожали в Венгрии – на 34%.
Ранее сообщалось, что россияне в последнее время стали покупать больше шаурмы.
12:55:07 25-06-2023
хочу в россию!
13:41:07 25-06-2023
Так это сезонное явление. Летом овощи/фрукты дешевеют, осенью - опять растут в цене.
14:09:32 25-06-2023
Россия в мае вновь стала единственной страной Европы, где подешевели продукты.А где интересно знать такая Россия там где я выживаю так наоборот цены повышаются каждый день.Так где такая Россия где продукты подешевели?????.
15:21:38 25-06-2023
Разговариваю с сыном по WA (работает в одной из восточноевропейских стран). Он яблоко грызёт. Спрашиваю, по какой цене яблоки покупает. Отвечает, что берёт самые дешёвые (я тоже беру самые дешёвые, по 100 рублей). В ответ получаю цифру, равную примерно 45 рублям за килограмм. Так что там насчёт дешевизны?
09:40:40 26-06-2023
Гость (15:21:38 25-06-2023) Разговариваю с сыном по WA (работает в одной из восточноевр... А сынуля то от мобилизации сбежал, обгадился ?
19:59:10 25-06-2023
Расскажите где подешевели в Барнауле, буду там покупать. У нас все дешевет, дешевеет, заходишь в магазин, берешь самое нужное для питания семьи на вечер, оставляешь 1,5 - 2 рубля и идешь с чувством как подешевели продукты и как много ты получашь в семью.
06:48:32 26-06-2023
Вангую, арбузы ещё подешевеют. И огурцы и помидорчики.
07:32:44 26-06-2023
Какие именно и на сколько?
11:31:43 26-06-2023
Для кого они подешевели с 200 рублей до 150 - хорошо врут власти и их пиарщики