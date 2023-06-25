Россия в мае вновь стала единственной страной Европы, где подешевели продукты

Годовая дефляция достигла рекордной отметки

25 июня 2023, 12:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В мае 2023 года Россия стала единственной страной Европы, где подешевели продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее дефляция на продукты наблюдалась в стране лишь дважды: в 2018 году и в апреле 2023 года, когда она составила 0,22%.

В мае снижение цен достигло рекордных значений и составило 1,12% в годовом выражении.

Отмечается, что сильнее всего продукты подорожали в Венгрии – на 34%.

Ранее сообщалось, что россияне в последнее время стали покупать больше шаурмы.