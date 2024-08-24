Зеленский записал обращение рядом с Курской областью

Оно приурочено ко Дню независимости Украины

24 августа 2024, 17:26, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Владимир Зеленский записал видеообращение рядом с Курской областью, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

На видео украинский лидер находится в районе реки Псел в Сумской области. Обращение приурочено к 33-й годовщине независимости страны.

Российские военные тем временем продолжают бои с ВСУ в Курской области.

Зеленский ранее заявлял, что операция в этом регионе была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь России.