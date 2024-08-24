Зеленский записал обращение рядом с Курской областью
Оно приурочено ко Дню независимости Украины
24 августа 2024, 17:26, ИА Амител
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский записал видеообращение рядом с Курской областью, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.
На видео украинский лидер находится в районе реки Псел в Сумской области. Обращение приурочено к 33-й годовщине независимости страны.
Российские военные тем временем продолжают бои с ВСУ в Курской области.
Зеленский ранее заявлял, что операция в этом регионе была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь России.
08:19:12 25-08-2024
Явно студийная запись, ни один волосок не шевельнулся. Не был он рядом с Курской областью. Хромакея, постановочный свет.
12:15:42 25-08-2024
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