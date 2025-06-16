Россия вернула Украине более тысячи тел погибших солдат ВСУ

По данным СМИ, взамен Москве не отдали ни одного тела

16 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

15 июня Москва передала Киеву 1,2 тысячи тел погибших украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1200 тел погибших солдат ВСУ", – отметил собеседник агентства.

По информации источника, российская сторона не получила ни одного тела.

14 июня РФ также передала Украине более тысячи тел погибших солдат ВСУ. Кроме того, в рамках договоренностей по итогам переговоров, состоявшихся 2 июня в Стамбуле, из украинского плена вернулась группа российских военных. Киеву взамен передали группу пленных ВСУ. Также стороны начали бессрочные обмены ранеными.

Напомним, согласно основным договоренностям, которых достигли РФ и Украина в Турции, передача больных и тяжелораненых должна пройти по принципу "всех на всех". Также страны должны обменяться пленными в возрасте до 25 лет, общий потолок – не менее тысячи человек.