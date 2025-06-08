Журналистам показали тела погибших украинских военных

На место также прибыли представители иностранных СМИ

08 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Фура с телами военных ВСУ / Фото: Дмитрий Радченко / ТАСС

Рефрижератор с телами погибших солдат ВСУ открыли для журналистов и представителей иностранных СМИ, сообщил корреспондент "Известий".

"Для журналистов открыли фуру, в которой можно увидеть тела погибших украинских боевиков, упакованные в пакеты", – передает газета.

До этого иностранные журналисты приехали к месту обмена телами. По словам директора Русско-Арабского культурного центра в Санкт-Петербурге и представителя телеканала Al Mayadeen Мусаллама Шеайто, он прибыл, "чтобы показать всему миру настоящее лицо киевского режима".

Накануне помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием тел погибших солдат и обмен пленными. Он призвал Киев соблюдать согласованный график и выполнить все стамбульские договоренности.