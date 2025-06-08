Журналистам показали тела погибших украинских военных
На место также прибыли представители иностранных СМИ
08 июня 2025, 22:30, ИА Амител
Рефрижератор с телами погибших солдат ВСУ открыли для журналистов и представителей иностранных СМИ, сообщил корреспондент "Известий".
"Для журналистов открыли фуру, в которой можно увидеть тела погибших украинских боевиков, упакованные в пакеты", – передает газета.
До этого иностранные журналисты приехали к месту обмена телами. По словам директора Русско-Арабского культурного центра в Санкт-Петербурге и представителя телеканала Al Mayadeen Мусаллама Шеайто, он прибыл, "чтобы показать всему миру настоящее лицо киевского режима".
Накануне помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием тел погибших солдат и обмен пленными. Он призвал Киев соблюдать согласованный график и выполнить все стамбульские договоренности.
08:57:47 09-06-2025
Зачем эту картинку везде форсят , в каждом выпуске новостей. Даже здесь она не первый раз, но теперь отдельной новостью.
И НИ ОДНО СМИ, не показало хоть какие-то документы , что действительно были договоренности на определенную дату и время. Понятно , что это попытка переиграть в медийном плане, но как всегда бездарная.
Здесь на амике была стать, в которой цитировали Мединского об обмене телами 6х6.
Потом обмен превратился в жест доброй воли, сейчас вот так
09:46:18 09-06-2025
Гость (08:57:47 09-06-2025) Зачем эту картинку везде форсят , в каждом выпуске новостей.... Не надо врать . Мединский в Стамбуле объявил о передаче 6000 тел в одностороннем порядке.
«Мы решили несколько практических вопросов. Мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров Во-вторых, мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными. Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «всех на всех».
А вот та самая статья на амике, брехло.
https://www.amic.ru/news/medinskiy-vystupil-pered-pressoy-po-itogam-peregovorov-rf-i-ukrainy-glavnoe-563304
10:07:08 09-06-2025
Гость (09:46:18 09-06-2025) Не надо врать . Мединский в Стамбуле объявил о передаче 6000... Избирательно вы новости читаете)))
https://www.amic.ru/news/mash-ukraina-otkazalas-prinimat-ot-rf-tela-voennyh-vsu-v-hode-obmena-563569
Ну и извиниться бы надо за оскорбления
10:20:12 09-06-2025
Гость (10:07:08 09-06-2025) Избирательно вы новости читаете)))https://www.amic.ru/ne... А за что ему извиняться то? Ты ж сам написал : "Здесь на амике была стать, в которой цитировали Мединского об обмене телами 6х6.
Потом обмен превратился в жест доброй воли, сейчас вот так"
А первоначально был именно жест доброй води - передача в одностороннем порядке. Так что все в порядке гражданин совравший.
07:54:13 10-06-2025
Гость (08:57:47 09-06-2025) Зачем эту картинку везде форсят , в каждом выпуске новостей.... надеюсь к тебе уже выехали?
12:28:18 09-06-2025
все равно подозрительно, что списки не публикуют
12:31:09 09-06-2025
Опубликовали список 97 человек из 6 тысяч. Сразу возникает подозрение, что их всего 97
13:06:11 09-06-2025
Вообще не понятно, как их можно идентифицировать, у нас же нет образцов ДНК жителей Украины. И вряд ли у всех погибших были документы. Было бы интересно, если бы объяснили. И достоверности бы прибавилось
14:03:37 09-06-2025
скорей бы там народное восстание как-то кто-то уже организовал. как так, не выдают твоих, а они молчат??
14:10:48 09-06-2025
Гость (14:03:37 09-06-2025) скорей бы там народное восстание как-то кто-то уже организов... На то они и бандерлоги, им нужно только свежее "мясо", а это отработанный материал.
17:52:05 09-06-2025
Гость (08:57:47 09-06-2025) Зачем эту картинку везде форсят , в каждом выпуске новостей.... тебя коробит что так много хохлятского дохляка показывают??? а чтобы весь мир знал с какими нацистами мы воюем,они даже своих переможников забрать отказываются ,хотя на своих траурных процессиях устраивают клоунаду падая на четыре кости по всей улице, такого позора планета еще не знала