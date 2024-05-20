Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в текущем столетии
Самый быстрый рост — у Эфиопии
20 мая 2024, 07:45, ИА Амител
Доллары США / Фото: unsplash.com
Россия заняла десятое место в топе стран по темпам роста экономики в XXI веке. За 23 года ее ВВП вырос в 7,7 раза, до чуть больше 2 трлн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВФ и Всемирного банка.
Самый быстрый рост показала Эфиопия – ее экономика увеличилась в 19,4 раза, до 160 млрд долларов. На второй строчке оказался Китай (в 14,6 раза, до 17,7 трлн), а тройку замкнул Казахстан (в 14,2 раза, до 261 млрд).
Также в первую десятку вошли:
- Вьетнам – рост в 13,9 раза, до 434 млрд;
- Катар – в 13,2 раза, 234 млрд;
- Румыния – в 9,3 раза, 346 млрд;
- Кения – в 8,6 раза, 109 млрд;
- Бангладеш – в 8,4 раза, 446 млрд;
- Индонезия – в 8,3 раза, 1,4 трлн;
- Россия – в 7,7 раза, 2 трлн.
В то же время самый медленный рост показали Греция, Пуэрто-Рико и Италия. А Япония оказалась единственной страной, которая показала уменьшение ВВП.
07:46:33 20-05-2024
в текущем столетии --- а в тысячелетии
09:41:39 20-05-2024
было бы интересно узнать какой ВВП в долларах у других стран. А то если был 1 завод, а потом восстановили еще 1 завод , вот вам и 50 процентов роста. Нагляднее считать в долларах, чем в процентах. Особенно учитывая, сколько предприятий у нас разрушили "очень эффективные частные собственники"
09:51:57 20-05-2024
Гость (09:41:39 20-05-2024) было бы интересно узнать какой ВВП в долларах у других стран... Был 1 и еще 1 - это 100% роста
10:45:33 20-05-2024
Для сравнения надобно ещё прошлое столетие привести статистику..
11:08:09 20-05-2024
что то по курсу доллара это не заметно.
12:41:23 20-05-2024
Так что выходит, в 90-е другие страны все беднее жили, не только Россия? И нет никакого экономического чуда?
12:57:05 20-05-2024
Гость (12:41:23 20-05-2024) Так что выходит, в 90-е другие страны все беднее жили, не то... Ты вообще читать умеешь? Сабж читал или только заголовок смог осилить?
13:17:34 20-05-2024
Гость (12:57:05 20-05-2024) Ты вообще читать умеешь? Сабж читал или только заголовок смо... Да, все прочитал. Румыния начиная с 90-х обогнала Россию и по темпам роста, и по ВВП на душу населения. Румыния!
14:36:28 20-05-2024
Гость (13:17:34 20-05-2024) Да, все прочитал. Румыния начиная с 90-х обогнала Россию и п... ВВП (ППС) в миллиардах долларов в 2023 году: Россия - 5 место, 5326 млрд долларов; Румыния - 35 место, 794 млрд долларов. Источник: Всемирный банк и МВФ. Ещё вопросы есть?
15:12:11 20-05-2024
Гость (14:36:28 20-05-2024) ВВП (ППС) в миллиардах долларов в 2023 году: Россия - 5 мест... Хахаха, сравнил суммарный ВВП, а если на количество населения разделить - неудобно получается?
15:53:13 20-05-2024
Гость (15:12:11 20-05-2024) Хахаха, сравнил суммарный ВВП, а если на количество населени... Да ты Андорру посчитай или Сан-Марино. А лучше Ватикан. Ни о чем не говорящий критерий.