Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в текущем столетии

Самый быстрый рост — у Эфиопии

20 мая 2024, 07:45, ИА Амител

Доллары США / Фото: unsplash.com

Россия заняла десятое место в топе стран по темпам роста экономики в XXI веке. За 23 года ее ВВП вырос в 7,7 раза, до чуть больше 2 трлн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВФ и Всемирного банка.

Самый быстрый рост показала Эфиопия – ее экономика увеличилась в 19,4 раза, до 160 млрд долларов. На второй строчке оказался Китай (в 14,6 раза, до 17,7 трлн), а тройку замкнул Казахстан (в 14,2 раза, до 261 млрд).

Также в первую десятку вошли:

Вьетнам – рост в 13,9 раза, до 434 млрд;

Катар – в 13,2 раза, 234 млрд;

Румыния – в 9,3 раза, 346 млрд;

Кения – в 8,6 раза, 109 млрд;

Бангладеш – в 8,4 раза, 446 млрд;

Индонезия – в 8,3 раза, 1,4 трлн;

Россия – в 7,7 раза, 2 трлн.

В то же время самый медленный рост показали Греция, Пуэрто-Рико и Италия. А Япония оказалась единственной страной, которая показала уменьшение ВВП.