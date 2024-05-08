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В МВФ заявили, что доллар остается доминирующим в мировой торговле

Этой валютой оплачивается большая часть сырьевых товаров

08 мая 2024, 10:03, ИА Амител

Доллар / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813
Доллар / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813

Несмотря на то, что ряд стран пытаются снизить зависимость от доллара, эта валюта остается доминирующей на мировом рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный валютный фонд.

В докладе, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю, отмечается, что доллар продолжает доминировать, несмотря на растущие геополитические риски. На долю доллара приходится больше 80% мирового финансирования. 

В организации заявили, что большая часть торговли сырьевыми продуктами до сих пор ведется в этой валюте. При этом некоторые страны пытаются снизить влияние доллара на международные операции. 

Экономика доллар

Комментарии 4

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Пацифист

10:16:04 08-05-2024

Как, разве он еще не умер? Неужели по телевизору нам говорят неправду?

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Рубоправд

12:16:27 08-05-2024

Вам неправду говорит МВФ - то ж контора США. Да и по глупости мы туда влезли. На сегодня доля доллара не более 48%. И тенденция с снижению. Экономика Китая превалирует над США и Европой. США своими идиотскими действиями ускоренно ликвидность доллара уменьшает. С каждым днем все более и более стран переходит на торговлю через юань или дирхам ОАЭ. Заседание БИКС в этом году покажет миру кто наконец в доме хозяин. Так , что запасайтесь золотом.

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Гость

13:41:41 08-05-2024

значит что-то задумали...!

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гость

14:02:28 08-05-2024

Удачи .

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