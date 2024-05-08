В МВФ заявили, что доллар остается доминирующим в мировой торговле

Этой валютой оплачивается большая часть сырьевых товаров

08 мая 2024, 10:03, ИА Амител

Доллар / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813

Несмотря на то, что ряд стран пытаются снизить зависимость от доллара, эта валюта остается доминирующей на мировом рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный валютный фонд.

В докладе, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю, отмечается, что доллар продолжает доминировать, несмотря на растущие геополитические риски. На долю доллара приходится больше 80% мирового финансирования.

В организации заявили, что большая часть торговли сырьевыми продуктами до сих пор ведется в этой валюте. При этом некоторые страны пытаются снизить влияние доллара на международные операции.