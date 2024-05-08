В МВФ заявили, что доллар остается доминирующим в мировой торговле
Этой валютой оплачивается большая часть сырьевых товаров
08 мая 2024, 10:03, ИА Амител
Доллар / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813
Несмотря на то, что ряд стран пытаются снизить зависимость от доллара, эта валюта остается доминирующей на мировом рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный валютный фонд.
В докладе, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю, отмечается, что доллар продолжает доминировать, несмотря на растущие геополитические риски. На долю доллара приходится больше 80% мирового финансирования.
В организации заявили, что большая часть торговли сырьевыми продуктами до сих пор ведется в этой валюте. При этом некоторые страны пытаются снизить влияние доллара на международные операции.
10:16:04 08-05-2024
Как, разве он еще не умер? Неужели по телевизору нам говорят неправду?
12:16:27 08-05-2024
Вам неправду говорит МВФ - то ж контора США. Да и по глупости мы туда влезли. На сегодня доля доллара не более 48%. И тенденция с снижению. Экономика Китая превалирует над США и Европой. США своими идиотскими действиями ускоренно ликвидность доллара уменьшает. С каждым днем все более и более стран переходит на торговлю через юань или дирхам ОАЭ. Заседание БИКС в этом году покажет миру кто наконец в доме хозяин. Так , что запасайтесь золотом.
13:41:41 08-05-2024
значит что-то задумали...!
14:02:28 08-05-2024
Удачи .