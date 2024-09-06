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Закон о госрегулировании цен на продукты внесут в Госдуму

Инициатива предлагает ограничить наценку на социально значимые категории товаров

06 сентября 2024, 14:44, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/1221989
Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/1221989

Депутаты Государственной Думы от партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым планируют внести в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен на основные продукты питания.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы в пятницу.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что предлагается ограничить предельные торговые наценки на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Размер наценок будет устанавливаться высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, но не может превышать 5% для оптовых поставщиков и 15% – для розничных продавцов.

По мнению Сергея Миронова, ограничение должно распространяться на такие продукты, как мясо, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, чай, мука, хлеб, крупы, макароны, картофель, капуста, яблоки и морковь.

цены Законопроекты

Комментарии 7

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Алексей

14:50:09 06-09-2024

Никак инфляцию побороть что-ли не могут? Скоро картошку-моркошку на черном рынке придется покупать...

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Гость

14:54:35 06-09-2024

Все пипец, теперь начнется дефицит, если решили ограничивать, то тогда надо дотировать, в убыток собственник работать не будет.

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Гость

22:08:11 06-09-2024

Собственник чего? И на что начнется дефицит. Купите у производителя или в деревне, это если говорим о продуктах.

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Гость

15:47:54 06-09-2024

Если хочешь на что-то снизить цену - произведи сам и продавай дешевле

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Гость

20:51:08 06-09-2024

Капитализм так "хорош", что вынуждает прибегать к мерам, свойственным отвергнутому социализму? Чем продиктована забота о "не вписавшихся в рынок"? Не угрозой ли народного бунта?

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Гость

22:04:10 06-09-2024

Собираются.... подать... законопроект... возможно....Цены уже до небес!

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Musik

09:15:47 07-09-2024

Гость (22:04:10 06-09-2024) Собираются.... подать... законопроект... возможно....Цены уж... Могу вам сбросить на телефон на пяток булок.

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