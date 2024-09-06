Закон о госрегулировании цен на продукты внесут в Госдуму
Инициатива предлагает ограничить наценку на социально значимые категории товаров
06 сентября 2024, 14:44, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы от партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым планируют внести в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен на основные продукты питания.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы в пятницу.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что предлагается ограничить предельные торговые наценки на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Размер наценок будет устанавливаться высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, но не может превышать 5% для оптовых поставщиков и 15% – для розничных продавцов.
По мнению Сергея Миронова, ограничение должно распространяться на такие продукты, как мясо, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, чай, мука, хлеб, крупы, макароны, картофель, капуста, яблоки и морковь.
14:50:09 06-09-2024
Никак инфляцию побороть что-ли не могут? Скоро картошку-моркошку на черном рынке придется покупать...
14:54:35 06-09-2024
Все пипец, теперь начнется дефицит, если решили ограничивать, то тогда надо дотировать, в убыток собственник работать не будет.
22:08:11 06-09-2024
Собственник чего? И на что начнется дефицит. Купите у производителя или в деревне, это если говорим о продуктах.
15:47:54 06-09-2024
Если хочешь на что-то снизить цену - произведи сам и продавай дешевле
20:51:08 06-09-2024
Капитализм так "хорош", что вынуждает прибегать к мерам, свойственным отвергнутому социализму? Чем продиктована забота о "не вписавшихся в рынок"? Не угрозой ли народного бунта?
22:04:10 06-09-2024
Собираются.... подать... законопроект... возможно....Цены уже до небес!
09:15:47 07-09-2024
Гость (22:04:10 06-09-2024) Собираются.... подать... законопроект... возможно....Цены уж... Могу вам сбросить на телефон на пяток булок.