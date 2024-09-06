Закон о госрегулировании цен на продукты внесут в Госдуму

Инициатива предлагает ограничить наценку на социально значимые категории товаров

06 сентября 2024, 14:44, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/1221989

Депутаты Государственной Думы от партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым планируют внести в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен на основные продукты питания.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы в пятницу.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что предлагается ограничить предельные торговые наценки на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Размер наценок будет устанавливаться высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, но не может превышать 5% для оптовых поставщиков и 15% – для розничных продавцов.

По мнению Сергея Миронова, ограничение должно распространяться на такие продукты, как мясо, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, чай, мука, хлеб, крупы, макароны, картофель, капуста, яблоки и морковь.