Россия вошла в топ-30 стран по доступности вина
Дешевле всего напиток оказался в Бутане
22 сентября 2024, 15:03, ИА Амител
Россия оказалась в списке стран с самым дешевым вином. Бутылка напитка стоит в среднем 595 рублей, или 6,42 доллара, подсчитало РИА Новости.
Самый дешевый алкоголь – в Бутане (3,58 доллара), Аргентине (4 доллара) и на Украине (4,34 доллара). Винодельческие регионы: ЮАР (4,6 доллара), Португалия (5,02 доллара), Молдавия (5,15 доллара), Чили (5,37 доллара), Испания (5,57 доллара). Россия на 29-м месте. Наши ближайшие соседи в рейтинге – Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5 доллара). Дороже всего вино в Туркмении (31,43 доллара), Сингапуре (27,13 доллара) и Бахрейне (23,88 доллара).
Крупнейшие производители вина: Франция (20%), Италия (16%), Испания (12%). Франция – на 67-м месте (7,82 доллара), Италия – на 40-м (6,69 доллара).
15:28:50 22-09-2024
Вино 600 руб за литр?
Бурда крашеная дороже.
18:55:14 22-09-2024
Musik (15:28:50 22-09-2024) Вино 600 руб за литр? Бурда крашеная дороже. ... Здесь не про понты, а про доступность
07:16:32 23-09-2024
Musik (15:28:50 22-09-2024) Вино 600 руб за литр? Бурда крашеная дороже. ... За 600 уже очень узкий выбор. Ординарные вина теперь в пределах рубля.
07:21:06 23-09-2024
Musik (15:28:50 22-09-2024) Вино 600 руб за литр? Бурда крашеная дороже. ... ну ты и спец... вино в бутылках в большинстве своем имеет объем 0,7 литра. но ты скорее всего про бурдомицил тетрапаковый
17:06:38 22-09-2024
Крупнейшие производители вина: Франция (20%), Италия (16%), Испания (12%). Франция – на 67-м месте (7,82 доллара), Италия – на 40-м (6,69 доллара). - вывод - пьем шмурдяк с курортов краснодарского края
18:57:03 22-09-2024
Musik (15:28:50 22-09-2024) Вино 600 руб за литр? Бурда крашеная дороже. ... Данаше тоже естьв полнее себе. Но дорогое. Испания, Франция и то дешевле были, Чили, Африка. Пошлины подняли, вот и дорого.
07:23:52 23-09-2024
Гость (17:06:38 22-09-2024) Крупнейшие производители вина: Франция (20%), Италия (16%), ... Я не знаю что вы пьете, но есть очень приличные российские вина. Просто вино покупать нужно не в М-Ра или Пятерочке, а в хороших магазинах.
17:35:47 22-09-2024
Когда был в Испании, мне сказали - берите, если вы не жуткий гурман и ценитель, вигл за 2-3 еро. Непонтно, как считали
07:25:29 23-09-2024
Пузырек (17:35:47 22-09-2024) Когда был в Испании, мне сказали - берите, если вы не жуткий... За 2-3 евро и вино будет как вода из крана. В Испании можно пить от 30 Ойро за 0,75.
18:54:47 22-09-2024
Только в КБ есть пара недорогих марок. Вино все дорогое. В Хорватию смотайтесь, да в любой регион с теплым климатом. Берем СНГ: узбекское вино - дешевле, вкуснее.
10:23:34 23-09-2024
Мужики водку пьют, им цена на вино не интересна.