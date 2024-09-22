Россия вошла в топ-30 стран по доступности вина

Дешевле всего напиток оказался в Бутане

22 сентября 2024, 15:03, ИА Амител

Бокалы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1018109

Россия оказалась в списке стран с самым дешевым вином. Бутылка напитка стоит в среднем 595 рублей, или 6,42 доллара, подсчитало РИА Новости.

Самый дешевый алкоголь – в Бутане (3,58 доллара), Аргентине (4 доллара) и на Украине (4,34 доллара). Винодельческие регионы: ЮАР (4,6 доллара), Португалия (5,02 доллара), Молдавия (5,15 доллара), Чили (5,37 доллара), Испания (5,57 доллара). Россия на 29-м месте. Наши ближайшие соседи в рейтинге – Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5 доллара). Дороже всего вино в Туркмении (31,43 доллара), Сингапуре (27,13 доллара) и Бахрейне (23,88 доллара).

Крупнейшие производители вина: Франция (20%), Италия (16%), Испания (12%). Франция – на 67-м месте (7,82 доллара), Италия – на 40-м (6,69 доллара).