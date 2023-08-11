Россия впервые почти за 50 лет запустила миссию на Луну
Предполагается, что модуль проработает на спутнике Земли один год
11 августа 2023, 10:29, ИА Амител
Ракета "Союз 2.1б" впервые почти за 50 лет несет на Луну российский лунный модуль "Луна-25". Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что "Луна-25" станет первым в истории модулем, который приземлится в околополярной области. Ранее все аппараты садились в экваториальной области.
Предположительное время работы российского модуля – один год. Он должен будет проанализировать образцы грунта, а также лунной экзосферы и отработать технологию мягкой посадки.
11:04:37 11-08-2023
Может это как-нибудь поможет СВО. Иначе есть вопросы
12:52:14 11-08-2023
Так у нас на земле все вопросы решены. И с коммуналкой,и с дорогами ,и с ипотеками,и с медициной,и т.д. Чё ж рога не запилить на Луну. Догоним и перегоним всех. Ну,ну. Грустно очень. Миллиарды на ветер,т.е. на Луну.
13:49:18 11-08-2023
Первые два комментатора - на редкость тупые создания.
17:20:29 11-08-2023
Гость (13:49:18 11-08-2023) Первые два комментатора - на редкость тупые создания.... Это ЦИПСОшники на работе. Кушать хотят.
15:59:06 11-08-2023
Тупой третий комментатор не понял суть первого поста. Потому что тупой