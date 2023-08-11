Россия впервые почти за 50 лет запустила миссию на Луну

Предполагается, что модуль проработает на спутнике Земли один год

11 августа 2023, 10:29, ИА Амител

Ракета "Союз 2.1б" впервые почти за 50 лет несет на Луну российский лунный модуль "Луна-25". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что "Луна-25" станет первым в истории модулем, который приземлится в околополярной области. Ранее все аппараты садились в экваториальной области.

Предположительное время работы российского модуля – один год. Он должен будет проанализировать образцы грунта, а также лунной экзосферы и отработать технологию мягкой посадки.