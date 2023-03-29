Учёные на Луне нашли стеклянные шарики, содержащие воду

По оценкам исследователей, в таких "бусинах" может храниться около 300 млрд тонн жидкости

29 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учёные из Китая нашли воду в стеклянных шариках ударного происхождения, которые собрал зонд "Чанъэ-5" с поверхности Луны. Об этом сообщает SciTechDaily.

Стеклянные капли возникли при ударах метеоритов и астероидов о поверхность спутника, которые произошли миллионы лет назад. Микроскопические бусины появились из медленно остывавших минералов.

Специалисты изучили шарики и обнаружили в них воду с изотопами водорода. Ранее в них уже обнаруживались молекулы кислорода, второго элемента, необходимого для образования воды. Это может говорить том, что вода образовалась в результате постоянного воздействия на планету солнечного ветра.

Вероятно, стеклянные "бусины" являются ещё одним резервуаром воды на Луне и впитывают её как губки. По оценкам учёных, в таких шариках может храниться около 300 млрд тонн жидкости, что сопоставимо с объёмом воды во льдах, которые находятся в затенённых кратерах ближе к полюсам Луны.