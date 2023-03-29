НОВОСТИНаука и образование

Учёные на Луне нашли стеклянные шарики, содержащие воду

По оценкам исследователей, в таких "бусинах" может храниться около 300 млрд тонн жидкости

29 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Учёные из Китая нашли воду в стеклянных шариках ударного происхождения, которые собрал зонд "Чанъэ-5" с поверхности Луны. Об этом сообщает SciTechDaily.

Стеклянные капли возникли при ударах метеоритов и астероидов о поверхность спутника, которые произошли миллионы лет назад. Микроскопические бусины появились из медленно остывавших минералов. 

Специалисты изучили шарики и обнаружили в них воду с изотопами водорода. Ранее в них уже обнаруживались молекулы кислорода, второго элемента, необходимого для образования воды. Это может говорить том, что вода образовалась в результате постоянного воздействия на планету солнечного ветра. 

Вероятно, стеклянные "бусины" являются ещё одним резервуаром воды на Луне и впитывают её как губки. По оценкам учёных, в таких шариках может храниться около 300 млрд тонн жидкости, что сопоставимо с объёмом воды во льдах, которые находятся в затенённых кратерах ближе к полюсам Луны.

Комментарии 7

  • Мозги землянам не бибикайте
    29 марта, Гость   Ответить
  • ммм. шарики.. вылетаем
    29 марта, Гость   Ответить
  • Половину шариков сломают, вторую потеряют. Классика
    29 марта, Гость   Ответить
  • "Ведь нельзя же! — год подряд То тарелками пугают — Дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То руины говорят! ..." (В.С.Высоцкий)
    29 марта, Гость   Ответить
  • это набор охладителей напитков мультидом... кто-то швырнул, аж на луну попал...
    29 марта, Гость   Ответить
  • значит бухать на Луне можно смело
    29 марта, Гость   Ответить
  • Грустно когда не понимающие тему пишут заметки и делают выводы. Весь интернет наводнен этой Луной и шариками с выводами - да там воды полно! По факту - все не так. Пусть эти гуманитарии сами добывают воду из стекла с ничтожным содержанием воды.
    29 марта, Гость   Ответить
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