Россия впервые применила "Италмас" в зоне СВО

Новые аппараты легче дронов "Герань-2", из-за чего их двигатель производит другой звук

23 октября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы (ВС) России впервые применили дальнобойные дроны-камикадзе "Италмас" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Новые аппараты легче дронов "Герань-2", из-за чего их двигатель производит другой звук. Это мешает распознать новый аппарат и перехватить его.

Канал опубликовал ролик из Киевской области, на которой слышен, вероятно, звук полета нового беспилотника. Там утверждается, что дрон влетел в склад боеприпасов и оставил ВСУ без очередной порции патронов и ракет.