Россия вышла на полное самообеспечение картофелем

Это произошло впервые с 2015 года

20 октября 2024, 22:30, ИА Амител

Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/947460

Россия впервые с 2015 года полностью обеспечивает себя картофелем, что составило 101% после роста на 6,5 процентного пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

Уровень самообеспечения мясом и рыбой также достиг 101,7 и 152,9% соответственно. Обеспеченность яйцами составляет 98,6%, молоком и овощами – 86 и 89,1%. Производство фруктов и ягод покрывает потребление только на 44,6%.

По доктрине продовольственной безопасности минимальные пороговые значения самообеспечения страны установлены: на мясо – 85%, молоко – 90%, рыба – 85%, картофель – 95%, овощи и бахчевые – 90%, фрукты – 60%.