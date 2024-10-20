Россия вышла на полное самообеспечение картофелем
Это произошло впервые с 2015 года
20 октября 2024, 22:30, ИА Амител
Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/947460
Россия впервые с 2015 года полностью обеспечивает себя картофелем, что составило 101% после роста на 6,5 процентного пункта. Об этом сообщает РИА Новости.
Уровень самообеспечения мясом и рыбой также достиг 101,7 и 152,9% соответственно. Обеспеченность яйцами составляет 98,6%, молоком и овощами – 86 и 89,1%. Производство фруктов и ягод покрывает потребление только на 44,6%.
По доктрине продовольственной безопасности минимальные пороговые значения самообеспечения страны установлены: на мясо – 85%, молоко – 90%, рыба – 85%, картофель – 95%, овощи и бахчевые – 90%, фрукты – 60%.
22:45:51 20-10-2024
Прорыв за прорывом.
Единственное Египетский картофель почему-то дешевле. Но это уже нюансы
05:10:04 21-10-2024
Очевидное не вероятное. Почему в глубинке АК импортный картофель при полным самообеспечением?
11:26:29 21-10-2024
Гость (05:10:04 21-10-2024) Очевидное не вероятное. Почему в глубинке АК импортный карто... залежался
05:21:20 21-10-2024
Молоко из Белоруссии и Индии.
07:53:16 21-10-2024
А почему ценник конь?
08:43:30 21-10-2024
Гость (07:53:16 21-10-2024) А почему ценник конь?... Так рекордный рост доходов же, вы что телевизор не смотрите.
10:25:56 21-10-2024
Гость (07:53:16 21-10-2024) А почему ценник конь?... Потамучто выращивают картофель русские, а продают таджики
10:33:47 21-10-2024
Гость (10:25:56 21-10-2024) Потамучто выращивают картофель русские, а продают таджики ... стоять-то на рынке западло считается.
ну вот и результат.
08:57:37 21-10-2024
по рыбе полное самообеспечение? ага, при цене дороже мяса немногие могут позволить себе купить рыбу, поэтому и на прилавках она есть. а по потреблению рыбы мы на каком месте?
09:09:20 21-10-2024
Гость (08:57:37 21-10-2024) по рыбе полное самообеспечение? ага, при цене дороже мяса не... в МариеРЫ лежит рыба - никто не берет, обожрались уже видать. и мсо тоже.
вам 100 рублей сбросить на минтай, раз вы так по рыбе оголодали?
12:34:17 21-10-2024
Мусик (09:09:20 21-10-2024) в МариеРЫ лежит рыба - никто не берет, обожрались уже видать... И что характерно - предлагаю денюжку по доброте души, и никто не берет. Зато поплакаться аж очередь.
13:07:53 21-10-2024
Musik (12:34:17 21-10-2024) И что характерно - предлагаю денюжку по доброте души, и никт... Давай...У меня 11 котов...Приходится килограмма по три минтая в неделю закупать. Приму в дар в любых количествах.
15:28:48 21-10-2024
Дюша (13:07:53 21-10-2024) Давай...У меня 11 котов...Приходится килограмма по три минта... я, собственно, к людям обращался. к человекам.
содержать 11 четверолапых - этого я не понимаю...
09:20:12 21-10-2024
Гость (08:57:37 21-10-2024) по рыбе полное самообеспечение? ага, при цене дороже мяса не... Ну горбуша по 150-200, говядина 700-800.
Если питаться исключительно лососем, то да, дороже мяса.
09:28:44 21-10-2024
Гость (09:20:12 21-10-2024) Ну горбуша по 150-200, говядина 700-800.Если питаться ис... Где горбуша по 150-200? Мойва(с головой, хвостиком и кишками) в Пятерочке по 160 минимум, а вы горбуша...
10:10:00 21-10-2024
Почему рыба дороже мяса??? Она во всём мире дешевле!
10:41:44 21-10-2024
Гость (10:10:00 21-10-2024) Почему рыба дороже мяса??? Она во всём мире дешевле!...
Не дороже. Минтай в марийке по 140 р - очень вкусный - и кстати, я раньше думал он бесполезный, а он оказывается не хуже трески по пользе и витаминам