В России может появиться картофельный бренд. Что об этом говорят в Алтайском крае?

Предполагается, что это будут исключительно российские сорта

18 октября 2024, 07:20, ИА Амител

Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/548417

В Картофельном союзе предложили создать общий бренд "Ваш вкусный картофель" для российских производителей. С инициативой выступила Татьяна Губина на агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", сообщает Business FM Барнаул.

"Брендовая" картошка должна быть красивой и вкусной, а ее сорта – исключительно российскими. "Ваш вкусный картофель" будет сухим и очищенным, а на упаковке укажут параметры для жарки, варки или другого способа приготовления. Рекламный слоган – "Ешь больше, живи дольше".

Фермер Валентина Тютай из Рубцовска предположила, что объединение под одним брендом будет в форме кооператива. Она уверена, что для всех фермеров будет сложно купить дорогие семена и гарантировать реализацию по завышенным ценам. В прошлом году из-за перепроизводства многие пострадали, в этом году посеяли меньше, поэтому цены более реальные. Но на следующий год ожидается увеличение посевов.

Ведущий научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станции Елена Одерова считает, что для каждой территории нужны свои сорта, подходящие под климатические условия. Она уверена, что частный бизнес будет продвигать сорта, но конкурировать с иностранной продукцией сложно из-за дешевой рабочей силы.

Авторы бренда настаивают, что картофель – полезный овощ, который нужно "обелить" от заявлений о вреде для здоровья. Нутрициолог-диетолог Вероника Месилова рассказала, что картофель может быть полезен из-за резистентного крахмала, который снижает воспаление, уровень инсулина и риски заболеваний толстой кишки. Один клубень картофеля обеспечивает до 15% дневной нормы калия.

В Картофельном союзе ведут переговоры с производителями и продавцами, планируют разработать дорожную карту по внедрению бренда и провести дегустации, чтобы отобрать лучшие сорта для разных типов пищи. Согласно статистике, больше половины россиян хотят видеть на полках местные овощи.