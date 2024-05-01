Россия выступила против резолюции по Сребренице в Генассамблее ООН

По мнению Небензи, документ не отвечает задачам продвижения межнационального примирения в стране

01 мая 2024, 09:35, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Россия выступает против проекта резолюции по геноциду в Сребренице в 1995 году, продвигаемой в Генеральной Ассамблеей ООН. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН Боснии и Герцеговины, передает ТАСС.

"Народы БиГ должны сначала сами прийти к консенсусу относительно оценки своей истории. Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же", – сказал он, отметив, что предложенный проект резолюции "политически заряженный".По мнению Небензи, документ не отвечает задачам продвижения межнационального примирения в стране.