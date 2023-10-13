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Россия за ближайшие три года планирует выдать другим странам 1,4 трлн кредитов

Эта сумма эквивалентна 15,6 млрд долларов

13 октября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

За ближайшие три года Россия планирует выдать другим странам кредиты на сумму 1,4 трлн рублей, что эквивалентно 15,6 млрд долларов. Об этом сообщает РБК.

В 2024 году выделить планируют 468,5 млрд рублей, в 2025 году предоставят 473,7 млрд, а в 2026-м – до 479,9 млрд рублей.

В Минфине пояснили, что такой объем средств необходим для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям, а также завершения текущих проектов. 

Экономика

Комментарии 4

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Гость

17:01:22 13-10-2023

Деньги в бюджете РФ есть огромные, а бюджетники нищие. Другим странам дают безвозвратные "кредиты".

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Гость

17:14:26 13-10-2023

Куда бы еще девать деньги, украденные у русского народа? А давайте раздадим всем желающим кредиты, а потом "простим"!

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Гость

18:11:27 13-10-2023

когда же у нас будет правительство, которое позаботиться о своем народе?

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Гость

00:14:43 14-10-2023

А нашим???

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