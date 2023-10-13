Россия за ближайшие три года планирует выдать другим странам 1,4 трлн кредитов

Эта сумма эквивалентна 15,6 млрд долларов

13 октября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

За ближайшие три года Россия планирует выдать другим странам кредиты на сумму 1,4 трлн рублей, что эквивалентно 15,6 млрд долларов. Об этом сообщает РБК.

В 2024 году выделить планируют 468,5 млрд рублей, в 2025 году предоставят 473,7 млрд, а в 2026-м – до 479,9 млрд рублей.

В Минфине пояснили, что такой объем средств необходим для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям, а также завершения текущих проектов.