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Россия заняла пятое место среди стран Европы по доступности электроэнергии

Возглавила рейтинг Исландия

17 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Линии электропередачи / Фото: unsplash.com
Линии электропередачи / Фото: unsplash.com

Россия заняла пятое место в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения, пишет РИА Новости.

На среднюю зарплату житель РФ может позволить себе порядка 16,3 тыс. кВт∙ч в месяц при стоимости 4,2 руб. за киловатт-час.

Выше России расположились Лихтенштейн (18,8 тыс. кВт∙ч), Норвегия (20,3 тыс.), Люксембург (20,3 тыс.) и Исландия (28,2 тыс.).

Казахстан занял семью строчку (14,8 тыс.), Белоруссия оказалась на 18-й (8,1 тыс.), а последнее, 38-е место досталось Молдавии (3,8 тыс.).

Россия рейтинги европа

Комментарии 5

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Гость

09:48:34 17-06-2024

Ниче Лихтенштейн всех сделал

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Гость

10:05:28 17-06-2024

Думаю если бы посчитали реальные доходы и считал кто-то независимый. Нас даже в 20 не было бы.

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Гость

10:40:39 17-06-2024

Как то не правильно МРОТ поделили на 4,2 руб./кВт. Скоро на 14% еще меньше будет.

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анатолий

11:26:08 17-06-2024

странно в Москве 1кВт час -10 руб в час пик а именно в это время им и пользуемся

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Гость

09:21:25 18-06-2024

То то долги по ЖКХ и растут, от таких доступных тарифов.

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