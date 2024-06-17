Россия заняла пятое место среди стран Европы по доступности электроэнергии

Возглавила рейтинг Исландия

17 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Линии электропередачи / Фото: unsplash.com

Россия заняла пятое место в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения, пишет РИА Новости.

На среднюю зарплату житель РФ может позволить себе порядка 16,3 тыс. кВт∙ч в месяц при стоимости 4,2 руб. за киловатт-час.

Выше России расположились Лихтенштейн (18,8 тыс. кВт∙ч), Норвегия (20,3 тыс.), Люксембург (20,3 тыс.) и Исландия (28,2 тыс.).

Казахстан занял семью строчку (14,8 тыс.), Белоруссия оказалась на 18-й (8,1 тыс.), а последнее, 38-е место досталось Молдавии (3,8 тыс.).