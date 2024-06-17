Россия заняла пятое место среди стран Европы по доступности электроэнергии
Возглавила рейтинг Исландия
17 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Линии электропередачи / Фото: unsplash.com
Россия заняла пятое место в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения, пишет РИА Новости.
На среднюю зарплату житель РФ может позволить себе порядка 16,3 тыс. кВт∙ч в месяц при стоимости 4,2 руб. за киловатт-час.
Выше России расположились Лихтенштейн (18,8 тыс. кВт∙ч), Норвегия (20,3 тыс.), Люксембург (20,3 тыс.) и Исландия (28,2 тыс.).
Казахстан занял семью строчку (14,8 тыс.), Белоруссия оказалась на 18-й (8,1 тыс.), а последнее, 38-е место досталось Молдавии (3,8 тыс.).
09:48:34 17-06-2024
Ниче Лихтенштейн всех сделал
10:05:28 17-06-2024
Думаю если бы посчитали реальные доходы и считал кто-то независимый. Нас даже в 20 не было бы.
10:40:39 17-06-2024
Как то не правильно МРОТ поделили на 4,2 руб./кВт. Скоро на 14% еще меньше будет.
11:26:08 17-06-2024
странно в Москве 1кВт час -10 руб в час пик а именно в это время им и пользуемся
09:21:25 18-06-2024
То то долги по ЖКХ и растут, от таких доступных тарифов.