Россиянам позволят решать, сколько кошек и собак смогут жить в квартирах соседей
Нарушителям предложат продать жилье и переехать в другое место
21 января 2025, 15:35, ИА Амител
Собственники жилья в многоквартирном доме (МКД) смогут принять устав и штрафовать соседей и арендаторов за нарушение правил, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.
Авторы инициативы отмечают, что уже есть отдельные законы, которые регулируют нормы проживания в многоквартирном доме, например, соблюдение тишины. Однако очень много вопросов остается проблемными: как поделить парковочные места, сколько питомцев можно держать в квартире, как хранить вещи в тамбуре, какие цветы и кустарники высаживать возле дома и так далее.
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева разработала законопроект, который после согласования с Минстроем РФ внесут на рассмотрение. Документ позволит жителям каждого отдельно взятого дома принять устав и правила проживания.
"Устав позволит прописать правила, которые, возможно, уже существуют, но являются не главными. Собственники получат рычаг воздействия на нарушителей. Законопроектом предусмотрен механизм ответственности – некая неустойка в виде штрафа, которую можно применить не только к собственнику, но и к тому, кто снимает квартиру или арендует помещение в доме", – пояснила Разворотнева.
Если человек неоднократно нарушает правила, соседи могут предложить ему продать жилье и переехать в другой дом.
"Да, это не перспектива ближайшего будущего, но рано или поздно мы можем к этому прийти. Такой опыт есть за рубежом, и он показывает, что таким образом удается формировать хорошие добрососедские отношения", – подчеркнула директор направления фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.
16:29:32 21-01-2025
Не нужно ко мне в квартиру любопытный хоботок запиливать.
16:36:51 21-01-2025
"Собственники жилья в многоквартирном доме (МКД) смогут принять устав и штрафовать соседей и арендаторов за нарушение правил"... Все бы ничего, только это не должно противоречить федеральному законодательству и здравому смыслу (в чем можно усомниться глядя на некоторых своих соседей). Например, примут совместно гости из ближнего зарубежья ходить в никабах (?!), а нарушителю штраф? Или запрет на проживание семей с детьми, да мало ли глупостей, что за бред? Не умение и не желание властей разобраться с проблемами в сфере ЖКХ начинаем перекладывать ответственность... Жаль, что многие составители законопроектов не в состоянии видеть дальше своего носа...
16:39:06 21-01-2025
Предложить продать квартиру и переселиться в другое место - это меры морального воздействия. Для того чтобы заставить оплатить штраф или выселить по решению ТСЖ, необходимо обращаться в суд, а для суда нужны правовые основания , а это КоАП, ГК или УК.
18:59:12 21-01-2025
гость (16:39:06 21-01-2025) Предложить продать квартиру и переселиться в другое место - ... То есть хотят формировать дома по неким признакам: например, проживающие не должны иметь детей. Или в уставе записать, что не нужны пенсионеры. Не нужны одинокие или наоборот, семейные. Нельзя с котами или с собаками. Или же иметь по 15 котов и 10 собак каждому в обяз. Что за бред? Попробуй в таком "уставном" доме продать квартиру! Дураков не найдешь!
21:19:42 21-01-2025
гость (16:39:06 21-01-2025) Предложить продать квартиру и переселиться в другое место - ... Ну а что? Создаешь невыносимые условия соседу и выживаешь из дома, покупаешь его квартиру за 1/10 стоимости. Тоже вариант!)))
10:46:42 22-01-2025
гость (16:39:06 21-01-2025) Предложить продать квартиру и переселиться в другое место - ... это нарушение статьи 1 конституции России. Которая гласит о свободе выбора места жительства. То есть выгнать с места проживания может только государство и только в пяти особых случаях - прокладка на этом месте федеральной трассы, строительство АЭС, эвакуация в случае ЧС. А желание соседей пусть остается желанием соседей
18:59:24 21-01-2025
Жаль животных вышвыривать? - пеняй, гуманист(ка), на себя: либо штрафы платить готовься, либо сам(а) выметайся из дома!
19:13:25 21-01-2025
Закон о тишине вообще не работает, пьянь обнаглели от безнаказанности, в советское время хоть милицию побаивались, теперь администрацию вообще не боятся да штрафы смешные.
19:43:25 21-01-2025
Гость (19:13:25 21-01-2025) Закон о тишине вообще не работает, пьянь обнаглели от безнак... и вонь от кошатников
19:53:50 21-01-2025
Возможно кто-то пытается создать правовую основу мусульманских или псевдо христианских поселений со своими "правилами" и псевдо законами. Если так, то это недоброжелатели нашей страны, желающие усилить в России социальную напряженность и посеять раздоры в обществе.
20:09:56 21-01-2025
"Устав позволит прописать правила, которые, возможно, уже существуют, но являются не главными.///////////////// То есть автор прожекта предлагает плевать всем на закон, а устанавливать жизнь "по правилам". Где-то мы уже такое слышали...
01:05:42 22-01-2025
как в Европе!! там очень много требований для проживания в нормальном доме
08:40:07 22-01-2025
Гость (01:05:42 22-01-2025) как в Европе!! там очень много требований для проживания в н... Кто формирует эти требования? Закон? Или владелец дома, который сдает жильё в аренду? Вы о чём? В России есть общие требования для всех, закрепленные на законодательном уровне. Так же собственник иногда выставляет некие условия арендаторам, если сдает жильё. Например, не берет жильцов с домашними животными. Но это его дело. Какие ещё правила? Хозяева квартир могут меняться раз в 3-5 лет. Обычно планирующие продавать квартиру подписывают чёрт знает какие бумажки заочного голосования в доме, потому что съедут и не будут платить за ненужные им опции или соблюдать какие-то правила, назло оставшимся ненавистным соседям.
10:53:25 22-01-2025
Гость (01:05:42 22-01-2025) как в Европе!! там очень много требований для проживания в н... в Европе педофилия не является преступлением, в документах вместо определений родства мать и отец теперь вписываются партнер1, партнер2, партнер3..., вместо мытья в бане властями пропагандируется протирание мест тряпочкой, введена многоразовая туалетная бумага, елики и дед морозы запрещены а во главе ЕС стоит баба с именем Аналена, ну сами понимаете на что имя намекает. Нееее европа это явно не образец
17:33:24 22-01-2025
Гость (10:53:25 22-01-2025) в Европе педофилия не является преступлением, в документах в... А вы в европе жили? Были?
08:55:42 22-01-2025
Есть гигиенические нормы...С остальными вопросами идите лесом со своими "правилами"...