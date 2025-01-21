Россиянам позволят решать, сколько кошек и собак смогут жить в квартирах соседей

Нарушителям предложат продать жилье и переехать в другое место

21 января 2025, 15:35, ИА Амител

Кошки в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Собственники жилья в многоквартирном доме (МКД) смогут принять устав и штрафовать соседей и арендаторов за нарушение правил, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.

Авторы инициативы отмечают, что уже есть отдельные законы, которые регулируют нормы проживания в многоквартирном доме, например, соблюдение тишины. Однако очень много вопросов остается проблемными: как поделить парковочные места, сколько питомцев можно держать в квартире, как хранить вещи в тамбуре, какие цветы и кустарники высаживать возле дома и так далее.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева разработала законопроект, который после согласования с Минстроем РФ внесут на рассмотрение. Документ позволит жителям каждого отдельно взятого дома принять устав и правила проживания.

"Устав позволит прописать правила, которые, возможно, уже существуют, но являются не главными. Собственники получат рычаг воздействия на нарушителей. Законопроектом предусмотрен механизм ответственности – некая неустойка в виде штрафа, которую можно применить не только к собственнику, но и к тому, кто снимает квартиру или арендует помещение в доме", – пояснила Разворотнева.

Если человек неоднократно нарушает правила, соседи могут предложить ему продать жилье и переехать в другой дом.