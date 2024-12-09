За подделку решений собственников домов предлагают сажать на шесть лет и штрафовать

Группа депутатов предлагает ввести новую статью в УК РФ

09 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России разработали инициативу об уголовном наказании за фальсификацию решений собственников домов, пишет "Парламентская газета".

"Группа петербургских депутатов разработала изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они предлагают ввести новую статью 185.7 "Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах". За это хотят наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок от двух до шести лет", – отмечает издание.

Впрочем, как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, "выделение этого состава преступления в отдельную статью не много даст".

"Точно так же дела будут тормозиться и виснуть. А все потому, что происходит это по другим причинам. Это и большая загруженность органов МВД, и сложность доказательств, и необходимость заказывать почерковедческую экспертизу, и проблемы собственников, которые не могут даже получить подлинник протокола", – подчеркнула парламентарий.

Минстрой считает, что наиболее эффективный метод борьбы с фальсификацией решений собственников домов – это онлайн-голосование на базе "Госуслуг".