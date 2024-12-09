НОВОСТИОбщество

За подделку решений собственников домов предлагают сажать на шесть лет и штрафовать

Группа депутатов предлагает ввести новую статью в УК РФ

09 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России разработали инициативу об уголовном наказании за фальсификацию решений собственников домов, пишет "Парламентская газета".

"Группа петербургских депутатов разработала изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они предлагают ввести новую статью 185.7 "Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах". За это хотят наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок от двух до шести лет", – отмечает издание.

Впрочем, как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, "выделение этого состава преступления в отдельную статью не много даст".

"Точно так же дела будут тормозиться и виснуть. А все потому, что происходит это по другим причинам. Это и большая загруженность органов МВД, и сложность доказательств, и необходимость заказывать почерковедческую экспертизу, и проблемы собственников, которые не могут даже получить подлинник протокола", – подчеркнула парламентарий.

Минстрой считает, что наиболее эффективный метод борьбы с фальсификацией решений собственников домов – это онлайн-голосование на базе "Госуслуг".

ЖКХ инициативы

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:28:09 09-12-2024

какое голосвание...наиболее эффективное - смертная казнь. Ну или хотябы как в Китае руки отрубать...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:30:23 09-12-2024

Сажайте.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:15 09-12-2024

А за подделку "выборов" когда начнут сажать?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:29 09-12-2024

Гость (10:48:15 09-12-2024) А за подделку "выборов" когда начнут сажать?... Вы правы, проблема есть, но в США за это не сажают. Поэтому и побеждают демократы методами "ступеньки Байдена", да в тех штатах, где голосуют без удостоверения личности, темных избирателей автобусами привозят.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:08 09-12-2024

Гость (13:18:29 09-12-2024) Вы правы, проблема есть, но в США за это не сажают. Поэтому ... Как в Штатах мне дела нет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:52:15 09-12-2024

очень нужная статья! мы недавно столкнулись с такой проблемой. за спил всех деревьев вокруг дома проголосовали 90+% собственников, а чтобы сделать какую- то штуку в подвале не набрали и 20%. внимание! вопрос знатокам: сколько заработала УК на спиле деревьев и откуда в одном доме столько древоненавистников ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:11 09-12-2024

большая загруженность органов МВД.. Зачем вся эта мышиная возня, коловращения, когда мы опустились ниже плинтуса. За всю историю, даже кнопочного телефона не сделали.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Реzидент

11:18:22 09-12-2024

Для четкого взаимодействия между собственниками и администрацией ТСЖ, УК
и т.п. органицаций необходимо законным актом перевести в цифровой контур , приложение "Госуслуги Дом" .

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:26 09-12-2024

Реzидент (11:18:22 09-12-2024) "Госуслуги Дом" они еще ГИС ЖКХ уже 8 лет не могут нормально отладить а вы еще про новую программу говорите

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:33 09-12-2024

Реzидент (11:18:22 09-12-2024) Для четкого взаимодействия между собственниками и администра... По квартире в Н-ске проходит собрание через Госуслуги, но участвовать можно только через приложение, на самом сайте такой возможности нет. Дискриминация, однако.
p.s. У меня всегда под рукой ПК, зачем мне эти ущербные "приложения" на экранчике телефона?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:33 09-12-2024

А кто будет принимать решения по чиновникам решившим использование средств капитального ремонта ? Используют спец счёт капитального ремонта без обсуждения с собственниками , как собственные средства.?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Протокол

16:26:07 09-12-2024

Можно тут осветить и сообщить, что результаты голосования по дому Шукшина, 34 о выборе УК в виде ЖЭУ-24 частично сфабрикованы. Т.к. заполнены листы голосования на людей, которые уже съехали или умерли, видимо сотрудники ЖЭУ-24 и их амбассадоры из совета дома ориентировались на старые записи домовой книги. Директор ЖЭУ-24 от разговоров прячется.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров