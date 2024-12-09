За подделку решений собственников домов предлагают сажать на шесть лет и штрафовать
Группа депутатов предлагает ввести новую статью в УК РФ
09 декабря 2024, 10:20, ИА Амител
В России разработали инициативу об уголовном наказании за фальсификацию решений собственников домов, пишет "Парламентская газета".
"Группа петербургских депутатов разработала изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они предлагают ввести новую статью 185.7 "Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах". За это хотят наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок от двух до шести лет", – отмечает издание.
Впрочем, как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, "выделение этого состава преступления в отдельную статью не много даст".
"Точно так же дела будут тормозиться и виснуть. А все потому, что происходит это по другим причинам. Это и большая загруженность органов МВД, и сложность доказательств, и необходимость заказывать почерковедческую экспертизу, и проблемы собственников, которые не могут даже получить подлинник протокола", – подчеркнула парламентарий.
Минстрой считает, что наиболее эффективный метод борьбы с фальсификацией решений собственников домов – это онлайн-голосование на базе "Госуслуг".
10:28:09 09-12-2024
какое голосвание...наиболее эффективное - смертная казнь. Ну или хотябы как в Китае руки отрубать...
10:30:23 09-12-2024
Сажайте.
10:48:15 09-12-2024
А за подделку "выборов" когда начнут сажать?
13:18:29 09-12-2024
Гость (10:48:15 09-12-2024) А за подделку "выборов" когда начнут сажать?... Вы правы, проблема есть, но в США за это не сажают. Поэтому и побеждают демократы методами "ступеньки Байдена", да в тех штатах, где голосуют без удостоверения личности, темных избирателей автобусами привозят.
13:37:08 09-12-2024
Гость (13:18:29 09-12-2024) Вы правы, проблема есть, но в США за это не сажают. Поэтому ... Как в Штатах мне дела нет
10:52:15 09-12-2024
очень нужная статья! мы недавно столкнулись с такой проблемой. за спил всех деревьев вокруг дома проголосовали 90+% собственников, а чтобы сделать какую- то штуку в подвале не набрали и 20%. внимание! вопрос знатокам: сколько заработала УК на спиле деревьев и откуда в одном доме столько древоненавистников ?
11:08:11 09-12-2024
большая загруженность органов МВД.. Зачем вся эта мышиная возня, коловращения, когда мы опустились ниже плинтуса. За всю историю, даже кнопочного телефона не сделали.
11:18:22 09-12-2024
Для четкого взаимодействия между собственниками и администрацией ТСЖ, УК
и т.п. органицаций необходимо законным актом перевести в цифровой контур , приложение "Госуслуги Дом" .
12:38:26 09-12-2024
Реzидент (11:18:22 09-12-2024) "Госуслуги Дом" они еще ГИС ЖКХ уже 8 лет не могут нормально отладить а вы еще про новую программу говорите
13:35:33 09-12-2024
Реzидент (11:18:22 09-12-2024) Для четкого взаимодействия между собственниками и администра... По квартире в Н-ске проходит собрание через Госуслуги, но участвовать можно только через приложение, на самом сайте такой возможности нет. Дискриминация, однако.
p.s. У меня всегда под рукой ПК, зачем мне эти ущербные "приложения" на экранчике телефона?
16:15:33 09-12-2024
А кто будет принимать решения по чиновникам решившим использование средств капитального ремонта ? Используют спец счёт капитального ремонта без обсуждения с собственниками , как собственные средства.?
16:26:07 09-12-2024
Можно тут осветить и сообщить, что результаты голосования по дому Шукшина, 34 о выборе УК в виде ЖЭУ-24 частично сфабрикованы. Т.к. заполнены листы голосования на людей, которые уже съехали или умерли, видимо сотрудники ЖЭУ-24 и их амбассадоры из совета дома ориентировались на старые записи домовой книги. Директор ЖЭУ-24 от разговоров прячется.