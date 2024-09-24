Россиян хотят лишать свободы за оскорбление в интернете представителей власти
Правительство уже поддержало инициативу
24 сентября 2024, 14:45, ИА Амител
За публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ предлагают лишать свободы на срок до двух лет, сообщает ТАСС.
"Правительство поддержало инициативу. Поправки к УК РФ разработаны главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым", – отмечает издание.
За оскорбление представителя власти, согласно поправкам, может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет.
По действующим нормам за такое преступление грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года.
Статью 319 Уголовного кодекса также предлагается дополнить новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ.
"За такое преступление может грозить штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет", – уточняет издание.
14:56:31 24-09-2024
а представителей власти будут лишать свободы за коррупцию ,хотя бы ?
15:24:06 24-09-2024
Шинник (14:56:31 24-09-2024) а представителей власти будут лишать свободы за коррупцию ,х... Коррупция при Капитализме - это не преступление, а выгодное Капиталовложение!
14:58:35 24-09-2024
Ну если для представителей власти отдельная статья в УК понадобилась, то сразу видно - любит наш народ представителей власти и очень уважает.
16:10:34 24-09-2024
Гость (14:58:35 24-09-2024) Ну если для представителей власти отдельная статья в УК пона...
Этой статье почти 30 лет, вы слишком долго спали.
14:59:34 24-09-2024
а попы у нас уже власть или пока можно?
15:08:04 24-09-2024
Это что получается? Госд**у госд***й не назвать? Там же 450 "оскорбленных" сидит, а если за каждого по 2 года, то столько и не проживешь...
15:17:32 24-09-2024
Теперь ,в случае чего ,и критику можно подогнать под оскорбление?
15:29:32 24-09-2024
Афиноген (15:17:32 24-09-2024) Теперь ,в случае чего ,и критику можно подогнать под оскорбл... А кто сказал, что это критика? Клевету вменят, и сядете.
15:51:25 24-09-2024
Гость (15:29:32 24-09-2024) А кто сказал, что это критика? Клевету вменят, и сядете. ... Увы,сомневаться не приходится.
15:28:38 24-09-2024
Надо же. Оказывается, сесть могут не только чайлдфри и ЛГБТ, традиционные граждане тоже не застрахованы. Не понравится хозяину, как на него посмотрели, и кнута можно выхватить.
15:29:58 24-09-2024
Какая красота! Не только запрятят плохо думать о представителях власти, но еще и застявят хорошо думать о представителях власти. Если хорошо не думаешь о них, будь добр 1 млн рублей в казну))). Вспоминаю ОРУЭЛА...
15:34:01 24-09-2024
если рейдом пройтись вечером по кухням простых граждан, то можно столько насажать...!
15:48:32 24-09-2024
Надо бы уточнить понятия...А то оскорблением можно назвать что угодно...Как кстати и экстремизмом...Нужен утвержденный список, которым должны строго руководствоваться суды.
16:01:43 24-09-2024
Дюша (15:48:32 24-09-2024) Надо бы уточнить понятия...А то оскорблением можно назвать ч... Кхе-кхе... Ну вы же понимаете, что такого списка нет и не будет. А эксперты будут какими надо, как и сейчас. И напишут по запросу то, что надо. Все эти законы объединяет одно - максимальная расплывчатость формулировок. Как говорится, мы не хотим сажать всех, нам надо, чтобы посадить можно было любого.
20:12:29 24-09-2024
Дюша (15:48:32 24-09-2024) Надо бы уточнить понятия...А то оскорблением можно назвать ч... Разберутся там.
15:53:55 24-09-2024
а чтение Чиполлино вслух, или цитаты из этого классического детского произведения - это экстремизм? или это административка ещё?
15:56:20 24-09-2024
Статье 319 Уголовного кодекса, более 30 лет ее дополняют новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. Мнимая анонимность в интернете не должна использоваться для оскорблений.
16:12:29 24-09-2024
А как быть с тем , что представители власти порой публично оскорбляют граждан
( это даже транслировалось телевидением ... ) ?
Неужто скоро всем нам потребуется дружно приседать , взявшись за галифе и приговаривая : " Ку..." ?
16:17:01 24-09-2024
Валентина (16:12:29 24-09-2024) А как быть с тем , что представители власти порой публично о... это у них не оскорбление называется,а такой оборот речи
18:03:11 24-09-2024
За оскорбление?Читай,за обычную критику .
18:55:59 24-09-2024
Не повезло с народом этим казнокрадам и проходимцам.
18:57:05 24-09-2024
90 е мне кажутся не такими уж плохими, по сравнению с сегодняшней реальностью.
20:20:15 24-09-2024
В мешке утаить не получится шила...
Отборную брань горе-власть заслужила!
06:26:25 25-09-2024
А есть она, эта свобода? Давно уже лишили свободы.
14:44:51 25-09-2024
Дожились. Воров и жуликов завтра заставят целовать в задницу приговаривая при этом,какие они хорошие и заботливые.
15:36:28 25-09-2024
Володин сказал, что этот законопроект - фейк. Расходимся.