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Россиян хотят лишать свободы за оскорбление в интернете представителей власти

Правительство уже поддержало инициативу

24 сентября 2024, 14:45, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670
Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670

За публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ предлагают лишать свободы на срок до двух лет, сообщает ТАСС.

"Правительство поддержало инициативу. Поправки к УК РФ разработаны главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым", – отмечает издание.

За оскорбление представителя власти, согласно поправкам, может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

По действующим нормам за такое преступление грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года.

Статью 319 Уголовного кодекса также предлагается дополнить новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ.

"За такое преступление может грозить штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет", – уточняет издание.

Фото: moyaokruga.ru

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Комментарии 26

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Шинник

14:56:31 24-09-2024

а представителей власти будут лишать свободы за коррупцию ,хотя бы ?

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Гость

15:24:06 24-09-2024

Шинник (14:56:31 24-09-2024) а представителей власти будут лишать свободы за коррупцию ,х... Коррупция при Капитализме - это не преступление, а выгодное Капиталовложение!

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Гость

14:58:35 24-09-2024

Ну если для представителей власти отдельная статья в УК понадобилась, то сразу видно - любит наш народ представителей власти и очень уважает.

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Гость

16:10:34 24-09-2024

Гость (14:58:35 24-09-2024) Ну если для представителей власти отдельная статья в УК пона...
Этой статье почти 30 лет, вы слишком долго спали.

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Элен без ребят

14:59:34 24-09-2024

а попы у нас уже власть или пока можно?

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Гость

15:08:04 24-09-2024

Это что получается? Госд**у госд***й не назвать? Там же 450 "оскорбленных" сидит, а если за каждого по 2 года, то столько и не проживешь...

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Афиноген

15:17:32 24-09-2024

Теперь ,в случае чего ,и критику можно подогнать под оскорбление?

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Гость

15:29:32 24-09-2024

Афиноген (15:17:32 24-09-2024) Теперь ,в случае чего ,и критику можно подогнать под оскорбл... А кто сказал, что это критика? Клевету вменят, и сядете.

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Афиноген

15:51:25 24-09-2024

Гость (15:29:32 24-09-2024) А кто сказал, что это критика? Клевету вменят, и сядете. ... Увы,сомневаться не приходится.

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Гость

15:28:38 24-09-2024

Надо же. Оказывается, сесть могут не только чайлдфри и ЛГБТ, традиционные граждане тоже не застрахованы. Не понравится хозяину, как на него посмотрели, и кнута можно выхватить.

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Гость

15:29:58 24-09-2024

Какая красота! Не только запрятят плохо думать о представителях власти, но еще и застявят хорошо думать о представителях власти. Если хорошо не думаешь о них, будь добр 1 млн рублей в казну))). Вспоминаю ОРУЭЛА...

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Гость

15:34:01 24-09-2024

если рейдом пройтись вечером по кухням простых граждан, то можно столько насажать...!

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Дюша

15:48:32 24-09-2024

Надо бы уточнить понятия...А то оскорблением можно назвать что угодно...Как кстати и экстремизмом...Нужен утвержденный список, которым должны строго руководствоваться суды.

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Гость

16:01:43 24-09-2024

Дюша (15:48:32 24-09-2024) Надо бы уточнить понятия...А то оскорблением можно назвать ч... Кхе-кхе... Ну вы же понимаете, что такого списка нет и не будет. А эксперты будут какими надо, как и сейчас. И напишут по запросу то, что надо. Все эти законы объединяет одно - максимальная расплывчатость формулировок. Как говорится, мы не хотим сажать всех, нам надо, чтобы посадить можно было любого.

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Musik

20:12:29 24-09-2024

Дюша (15:48:32 24-09-2024) Надо бы уточнить понятия...А то оскорблением можно назвать ч... Разберутся там.

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Гость

15:53:55 24-09-2024

а чтение Чиполлино вслух, или цитаты из этого классического детского произведения - это экстремизм? или это административка ещё?

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Гость

15:56:20 24-09-2024

Статье 319 Уголовного кодекса, более 30 лет ее дополняют новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. Мнимая анонимность в интернете не должна использоваться для оскорблений.

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Валентина

16:12:29 24-09-2024

А как быть с тем , что представители власти порой публично оскорбляют граждан
( это даже транслировалось телевидением ... ) ?
Неужто скоро всем нам потребуется дружно приседать , взявшись за галифе и приговаривая : " Ку..." ?

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гость

16:17:01 24-09-2024

Валентина (16:12:29 24-09-2024) А как быть с тем , что представители власти порой публично о... это у них не оскорбление называется,а такой оборот речи

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Гость

18:03:11 24-09-2024

За оскорбление?Читай,за обычную критику .

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Гость

18:55:59 24-09-2024

Не повезло с народом этим казнокрадам и проходимцам.

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Гость

18:57:05 24-09-2024

90 е мне кажутся не такими уж плохими, по сравнению с сегодняшней реальностью.

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Гость

20:20:15 24-09-2024

В мешке утаить не получится шила...
Отборную брань горе-власть заслужила!

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Гость

06:26:25 25-09-2024

А есть она, эта свобода? Давно уже лишили свободы.

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Гость

14:44:51 25-09-2024

Дожились. Воров и жуликов завтра заставят целовать в задницу приговаривая при этом,какие они хорошие и заботливые.

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Гость

15:36:28 25-09-2024

Володин сказал, что этот законопроект - фейк. Расходимся.

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