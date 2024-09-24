Россиян хотят лишать свободы за оскорбление в интернете представителей власти

Правительство уже поддержало инициативу

24 сентября 2024, 14:45, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670

За публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ предлагают лишать свободы на срок до двух лет, сообщает ТАСС.

"Правительство поддержало инициативу. Поправки к УК РФ разработаны главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым", – отмечает издание.

За оскорбление представителя власти, согласно поправкам, может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

По действующим нормам за такое преступление грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года.

Статью 319 Уголовного кодекса также предлагается дополнить новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ.