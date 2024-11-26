НОВОСТИОбщество

Штрафы за продажу сигарет и вейпов детям хотят поднять до 2 млн рублей

В России готовят соответствующий законопроект

26 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Фильтры сигарет / Фото: pxhere.com
Фильтры сигарет / Фото: pxhere.com

В России разработали законопроект, предполагающий увеличение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно законопроекту, поднять штрафы за продажу детям табачной продукции предлагается следующим образом:

  • для юрлиц – до 2 млн рублей;
  • для должностных лиц – до 700 тыс. рублей;
  • для граждан – до 300 тыс. рублей.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме готовят к внесению законопроект, предполагающий уголовное наказание за продажу вейпов и сигарет детям.

"Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", – подчеркнул он.

Председатель Госдумы призвал наказывать всех продавцов, у которых дети могут свободно купить все "взрослые" товары.

Курение / Фото: unsplash.com/ Reza Mehrad

Продажу сигарет родившимся после 2009 года хотят запретить в РФ

Соответствующий документ поддержало Министерство здравоохранения
НОВОСТИПолитика
дети Госдума Законопроекты штрафы Сигареты

Комментарии 7

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ВВП

14:49:27 26-11-2024

Купят в интернете, доставка привезёт, не отследишь.

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Гость

14:51:49 26-11-2024

Можно сделать и миллиард, но как говорил один старец. Главное не суровость, а неотвратимость наказания. Если у каждого второго школьника вейп. Значит контролирующие организации не справляются. Или не хотят, что конечно маловероятно

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Дюша

15:28:56 26-11-2024

Больше нет в стране проблем...Давайте лучше ворью, типа Чубайса высшую меру с конфискацией имущества...

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Гость

16:40:31 26-11-2024

Дюша (15:28:56 26-11-2024) Больше нет в стране проблем...Давайте лучше ворью, типа Чуба... Вы в курсе кто его последние 20 лет назначал на эти должности?
Люди из этого круга законам РФ не подчиняются

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Гость

15:39:54 26-11-2024

Кошмар, можно просто сразу закрывать все точки продаж никотиносодержащей продукции у них таких доходов нет, чтобы оплачивать такие штрафы, а детки умеют обманывать продавцов.

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Дюша

08:56:19 27-11-2024

Щас к делу подключатся Мгеровцы. Им не привыкать своих ряженых подсылать и провоцировать продавцов на "нарушение" законов.

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Гость

09:10:44 27-11-2024

Завтра и детей-то не будет, и проблем тоже.

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