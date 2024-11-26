Штрафы за продажу сигарет и вейпов детям хотят поднять до 2 млн рублей
В России готовят соответствующий законопроект
26 ноября 2024, 14:40, ИА Амител
В России разработали законопроект, предполагающий увеличение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Согласно законопроекту, поднять штрафы за продажу детям табачной продукции предлагается следующим образом:
- для юрлиц – до 2 млн рублей;
- для должностных лиц – до 700 тыс. рублей;
- для граждан – до 300 тыс. рублей.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме готовят к внесению законопроект, предполагающий уголовное наказание за продажу вейпов и сигарет детям.
"Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", – подчеркнул он.
Председатель Госдумы призвал наказывать всех продавцов, у которых дети могут свободно купить все "взрослые" товары.
14:49:27 26-11-2024
Купят в интернете, доставка привезёт, не отследишь.
14:51:49 26-11-2024
Можно сделать и миллиард, но как говорил один старец. Главное не суровость, а неотвратимость наказания. Если у каждого второго школьника вейп. Значит контролирующие организации не справляются. Или не хотят, что конечно маловероятно
15:28:56 26-11-2024
Больше нет в стране проблем...Давайте лучше ворью, типа Чубайса высшую меру с конфискацией имущества...
16:40:31 26-11-2024
Дюша (15:28:56 26-11-2024) Больше нет в стране проблем...Давайте лучше ворью, типа Чуба... Вы в курсе кто его последние 20 лет назначал на эти должности?
Люди из этого круга законам РФ не подчиняются
15:39:54 26-11-2024
Кошмар, можно просто сразу закрывать все точки продаж никотиносодержащей продукции у них таких доходов нет, чтобы оплачивать такие штрафы, а детки умеют обманывать продавцов.
08:56:19 27-11-2024
Щас к делу подключатся Мгеровцы. Им не привыкать своих ряженых подсылать и провоцировать продавцов на "нарушение" законов.
09:10:44 27-11-2024
Завтра и детей-то не будет, и проблем тоже.