Штрафы за продажу сигарет и вейпов детям хотят поднять до 2 млн рублей

В России готовят соответствующий законопроект

26 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Фильтры сигарет / Фото: pxhere.com

В России разработали законопроект, предполагающий увеличение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно законопроекту, поднять штрафы за продажу детям табачной продукции предлагается следующим образом:

для юрлиц – до 2 млн рублей;

для должностных лиц – до 700 тыс. рублей;

для граждан – до 300 тыс. рублей.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме готовят к внесению законопроект, предполагающий уголовное наказание за продажу вейпов и сигарет детям.

"Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", – подчеркнул он.

Председатель Госдумы призвал наказывать всех продавцов, у которых дети могут свободно купить все "взрослые" товары.