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Россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей за неявку в военкомат

Размеры штрафов за различные действия увеличились значительно

20 июля 2023, 15:27, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru
Солдаты / Фото: amic.ru

В Госдуме одобрили ко второму чтению ряд поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неявку в военкомат, сообщает РИА Новости.

Неявка без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 40 тыс. рублей до 50 тысяч. Ранее за это штрафовали на 3 тыс. рублей.

"Несообщение в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от 10 тыс. рублей до 20 тысяч", – говорится в документе.

Ранее размер штрафа за указанные действия составлял до 3 тыс. рублей.

Штрафы за уклонение от медицинского обследования вырастают с 3 тыс. рублей до 25 тысяч.

Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Законопроекты призыв в армию штрафы

Комментарии 6

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Гость

15:36:30 20-07-2023

Россиян хотят сажать, россиян хотят штрафовать, россиянам хотят запретить... Других новостей и властей у нас для россиян нет.

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Гость

16:03:17 20-07-2023

Гость (15:36:30 20-07-2023) Россиян хотят сажать, россиян хотят штрафовать, россиянам хо... Вот зря вы так о власти. Заботится она о россиянах! Но не о всех. Вот миллиардеры россиянские увеличили свои состояния за последний год почти все поголовно (несмотря на санкции)....

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Гость

15:49:41 20-07-2023

Да правильно, уничтожайте страну, ещё не всё вымерли и покинули нашу страну.

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Гость

16:19:26 20-07-2023

Бей своих, что-бы чужие боялись?

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Гость

16:22:30 20-07-2023

Как потом эти штрафники будут их защищать?

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Гость

16:37:25 20-07-2023

Гость (16:22:30 20-07-2023) Как потом эти штрафники будут их защищать?... С великим энтузиазмом, конечно же.

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