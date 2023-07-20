Россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей за неявку в военкомат

Размеры штрафов за различные действия увеличились значительно

20 июля 2023, 15:27, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

В Госдуме одобрили ко второму чтению ряд поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неявку в военкомат, сообщает РИА Новости.

Неявка без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 40 тыс. рублей до 50 тысяч. Ранее за это штрафовали на 3 тыс. рублей.

"Несообщение в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от 10 тыс. рублей до 20 тысяч", – говорится в документе.

Ранее размер штрафа за указанные действия составлял до 3 тыс. рублей.

Штрафы за уклонение от медицинского обследования вырастают с 3 тыс. рублей до 25 тысяч.

Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.