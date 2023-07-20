Россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей за неявку в военкомат
Размеры штрафов за различные действия увеличились значительно
20 июля 2023, 15:27, ИА Амител
В Госдуме одобрили ко второму чтению ряд поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неявку в военкомат, сообщает РИА Новости.
Неявка без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 40 тыс. рублей до 50 тысяч. Ранее за это штрафовали на 3 тыс. рублей.
"Несообщение в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от 10 тыс. рублей до 20 тысяч", – говорится в документе.
Ранее размер штрафа за указанные действия составлял до 3 тыс. рублей.
Штрафы за уклонение от медицинского обследования вырастают с 3 тыс. рублей до 25 тысяч.
Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
15:36:30 20-07-2023
Россиян хотят сажать, россиян хотят штрафовать, россиянам хотят запретить... Других новостей и властей у нас для россиян нет.
16:03:17 20-07-2023
Гость (15:36:30 20-07-2023) Россиян хотят сажать, россиян хотят штрафовать, россиянам хо... Вот зря вы так о власти. Заботится она о россиянах! Но не о всех. Вот миллиардеры россиянские увеличили свои состояния за последний год почти все поголовно (несмотря на санкции)....
15:49:41 20-07-2023
Да правильно, уничтожайте страну, ещё не всё вымерли и покинули нашу страну.
16:19:26 20-07-2023
Бей своих, что-бы чужие боялись?
16:22:30 20-07-2023
Как потом эти штрафники будут их защищать?
16:37:25 20-07-2023
Гость (16:22:30 20-07-2023) Как потом эти штрафники будут их защищать?... С великим энтузиазмом, конечно же.