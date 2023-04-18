Пока неизвестно. Электронные повестки начнут рассылать военнообязанным в весенний призыв 2023-го, заявил Максим Локтев. Правда, уточнил он ТАСС, это возможно только после принятия соответствующего постановления правительства.

"Мы начнём в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуги", через СМС и в телефонном режиме", – отметил военком Москвы.

Видео выступления Локтева появилось в Telegram-канале "Говорит и показывает Москва", а на вопросы он ответил в пресс-центре "Московского комсомольца".

При этом в Минцифры говорят, что оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, сообщал ранее amic.ru.

"В принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток ещё должно установить правительство отдельным актом, который не принят", – также уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее СМИ писали, что электронные повестки в армию будут рассылать в личные кабинеты на "Госуслугах" и в единый реестр воинского учёта, который могут запустить в России не раньше осеннего призыва.