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Электронные повестки: что это такое и будут ли их рассылать в весенний призыв?

Электронные повестки для военнообязанных — это аналог бумажных оповещений, и рассылать их будут одновременно. Ранее сообщалось, что весенний призыв это не затронет — только последующие. Но появилась другая информация

18 апреля 2023, 11:00, Анастасия Бичакова

Солдаты / Фото: amic.ru
Солдаты / Фото: amic.ru

В России приняли закон о цифровизации воинского учёта, согласно которому наряду с бумажными введут электронные повестки для призывников. Вместе с ними появятся новые санкции для уклонистов. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что изменения не коснутся текущего весеннего призыва и начнут действовать уже в последующие кампании.

Но военный комиссар Москвы Максим Локтев накануне "опроверг" эту информацию и сказал, что тестовая рассылка повесток через "Госуслуги" начнётся уже в весенний призыв 2023, который продлится по 15 июля. Правда ли это и какое условие нужно соблюсти – в разборе amic.ru.

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Будут ли рассылать электронные повестки во время весеннего призыва 2023?

Пока неизвестно. Электронные повестки начнут рассылать военнообязанным в весенний призыв 2023-го, заявил Максим Локтев. Правда, уточнил он ТАСС, это возможно только после принятия соответствующего постановления правительства.

"Мы начнём в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуги", через СМС и в телефонном режиме", – отметил военком Москвы.

Видео выступления Локтева появилось в Telegram-канале "Говорит и показывает Москва", а на вопросы он ответил в пресс-центре "Московского комсомольца".

При этом в Минцифры говорят, что оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, сообщал ранее amic.ru.

"В принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток ещё должно установить правительство отдельным актом, который не принят", – также уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее СМИ писали, что электронные повестки в армию будут рассылать в личные кабинеты на "Госуслугах" и в единый реестр воинского учёта, который могут запустить в России не раньше осеннего призыва.

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Правда ли, что электронные повестки будут рассылать призывникам вместе с бумажными?

Да, правда. Как сообщалось ранее, в последующие призывы электронные повестки будут рассылать призывникам вместе с бумажными. От последних отказываться не намерены, сказал Андрей Картаполов 11 апреля.

Закон о цифровизации воинского учёта подразумевает, что электронные и обычные оповещения для военнообязанных имеют одинаковую юридическую силу.

"Она (электронная повестка) является самостоятельным видом уведомления, но пока будет применяться только в комплексе с традиционными способами оповещения", – подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне.

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С какого момента электронная повестка будет считаться вручённой?

Андрей Картаполов 11 апреля сообщал, что электронная повестка будет считаться вручённой с момента её размещения в личном кабинете на "Госуслугах".

Позже "Интерфакс" со ссылкой на поправки к законодательству дополнил, что повестку будут считать вручённой через семь дней после опубликования в реестре воинского учёта, если другим способом отдать её военнообязанному не удалось.

В отношении кого будут вводить ограничения за неявку в военкомат и кто будет считаться уклонистом – в разборе amic.ru.

Солдаты / Фото: amic.ru

Какое наказание будет, если не увидел электронную повестку на "Госуслугах"?

Согласно изменениям в законодательстве, повестки будут приходить военнообязанным в личный кабинет на "Госуслугах" и не только
НОВОСТИОбщество

Армия призыв в армию
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Гость

11:05:37 18-04-2023

"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится" (Гненрал Лебедь)

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