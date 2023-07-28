Россиян хотят жестче наказывать за мелкое взяточничество

За маленькую взятку в размере нескольких тысяч рублей предусматривается даже конфискация имущества

28 июля 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп, рассказал в своем Telegram-канале депутат Василий Пискарев.

"Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере", – подчеркнул Пискарев.

Документ предлагает усилить уголовную ответственность за мелкую коррупцию – до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы.

Кроме того, предусматривается конфискация имущества. Сейчас это в законодательстве не предусмотрено.

Пискарев указал, что некоторые чиновники при помощи именно мелких взяток в итоге набирают крупные суммы – за счет регулярных поборов.