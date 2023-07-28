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Россиян хотят жестче наказывать за мелкое взяточничество

За маленькую взятку в размере нескольких тысяч рублей предусматривается даже конфискация имущества

28 июля 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп, рассказал в своем Telegram-канале депутат Василий Пискарев.

"Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере", – подчеркнул Пискарев.

Документ предлагает усилить уголовную ответственность за мелкую коррупцию – до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы.

Кроме того, предусматривается конфискация имущества. Сейчас это в законодательстве не предусмотрено.

Пискарев указал, что некоторые чиновники при помощи именно мелких взяток в итоге набирают крупные суммы – за счет регулярных поборов.

"Важно помнить: любая взятка – это нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла. К рассмотрению законопроекта приступим в осеннюю сессию", – добавил парламентарий.

Законопроекты Коррупция

Комментарии 4

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Гость

16:40:54 28-07-2023

Давно пора узаконить правила. От мллиарда - несгораемая сумма. От 100 миллионов условный срок. От 3 до 10 тысяч 5 лет тюрьмы

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гость

18:42:27 28-07-2023

Гость (16:40:54 28-07-2023) Давно пора узаконить правила. От мллиарда - несгораемая сумм... маловат срок будет,конкурентов на корню надо давить

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Гость

18:00:36 28-07-2023

Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi (с лат. — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»)

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Гость

20:10:53 28-07-2023

Монополизация даже в концепции.

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