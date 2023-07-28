Россиян хотят жестче наказывать за мелкое взяточничество
За маленькую взятку в размере нескольких тысяч рублей предусматривается даже конфискация имущества
28 июля 2023, 16:18, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп, рассказал в своем Telegram-канале депутат Василий Пискарев.
"Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере", – подчеркнул Пискарев.
Документ предлагает усилить уголовную ответственность за мелкую коррупцию – до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы.
Кроме того, предусматривается конфискация имущества. Сейчас это в законодательстве не предусмотрено.
Пискарев указал, что некоторые чиновники при помощи именно мелких взяток в итоге набирают крупные суммы – за счет регулярных поборов.
"Важно помнить: любая взятка – это нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла. К рассмотрению законопроекта приступим в осеннюю сессию", – добавил парламентарий.
16:40:54 28-07-2023
Давно пора узаконить правила. От мллиарда - несгораемая сумма. От 100 миллионов условный срок. От 3 до 10 тысяч 5 лет тюрьмы
18:42:27 28-07-2023
Гость (16:40:54 28-07-2023) Давно пора узаконить правила. От мллиарда - несгораемая сумм... маловат срок будет,конкурентов на корню надо давить
18:00:36 28-07-2023
Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi (с лат. — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»)
20:10:53 28-07-2023
Монополизация даже в концепции.