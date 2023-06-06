Россиянин нырнул "щучкой" в воду и сломал шею
Мужчину госпитализировали
06 июня 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Тюмени мужчина нырнул в воду на дачном карьере и сломал шею, сообщили в областном Минздраве.
Инцидент случился 4 июня. Пьяный 36-летний горожанин прыгнул в водоём головой вниз, а спустя секунды всплыл спиной вверх, после чего перестал ощущать тело и стал захлебываться.
Случайный свидетель спас ныряльщика и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пловца перелом шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали.
15:54:41 06-06-2023
Ну в фонтан-то никто поди щучкой прыгать не будет)))
15:55:25 06-06-2023
Ну заголовок - огонь!
16:15:37 06-06-2023
По дороге встретил марсиана и лунтика... Вы куда торопитесь выкладывая это ?
16:20:32 06-06-2023
Два знакомых таких есть - у обоих ноги отказали. "Сектор газа" еще пел - не ныряй в незнакомых местах
16:22:20 06-06-2023
Полез в воду пьяным, прыгнул где попало головой вниз... А мозги там были у мужика или нет?
16:30:34 06-06-2023
Чем больше самоубийц. Тем меньше самоубийц.