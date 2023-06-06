НОВОСТИПроисшествия

Россиянин нырнул "щучкой" в воду и сломал шею

Мужчину госпитализировали

06 июня 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Тюмени мужчина нырнул в воду на дачном карьере и сломал шею, сообщили в областном Минздраве.

Инцидент случился 4 июня. Пьяный 36-летний горожанин прыгнул в водоём головой вниз, а спустя секунды всплыл спиной вверх, после чего перестал ощущать тело и стал захлебываться.

Случайный свидетель спас ныряльщика и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пловца перелом шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:54:41 06-06-2023

Ну в фонтан-то никто поди щучкой прыгать не будет)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:25 06-06-2023

Ну заголовок - огонь!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Клоун

16:15:37 06-06-2023

По дороге встретил марсиана и лунтика... Вы куда торопитесь выкладывая это ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:32 06-06-2023

Два знакомых таких есть - у обоих ноги отказали. "Сектор газа" еще пел - не ныряй в незнакомых местах

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:20 06-06-2023

Полез в воду пьяным, прыгнул где попало головой вниз... А мозги там были у мужика или нет?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:34 06-06-2023

Чем больше самоубийц. Тем меньше самоубийц.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров