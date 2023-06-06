Россиянин нырнул "щучкой" в воду и сломал шею

Мужчину госпитализировали

06 июня 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Тюмени мужчина нырнул в воду на дачном карьере и сломал шею, сообщили в областном Минздраве.

Инцидент случился 4 июня. Пьяный 36-летний горожанин прыгнул в водоём головой вниз, а спустя секунды всплыл спиной вверх, после чего перестал ощущать тело и стал захлебываться.

Случайный свидетель спас ныряльщика и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пловца перелом шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали.