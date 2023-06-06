Барнаульцев призвали не купаться в фонтанах

В мэрии объяснили, почему это может быть очень опасно

06 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула

Мэрия Барнаула призвала не купаться в фонтанах: даже несмотря на жару, это может быть очень опасно.

Как объяснили в пресс-службе, вода в фонтанах не обеззараживается и не очищается в должной степени, а высокая температура способствует размножению в ней микроорганизмов. Также там могут купаться птицы и животные, распространяя тем самым заразу.

Ещё одна опасность – дно, которое покрывается илом и становится очень скользким. Кроме того, можно удариться о металлические конструкции либо порезаться о мусор – например, об осколки от бутылок или металлические банки.

"Фонтаны предназначены для того, чтобы дарить прохожим прохладу, увлажнять воздух и доставлять эстетическое удовольствие", – подчеркнули в горадминистрации.

На выходных барнаульцы, несмотря на запрет, массово полезли купаться в пруду парка "Изумрудный". По словам управляющего Владислава Вакаева, проблему с купальщиками пытаются решить, но сдержать людей получается с трудом.