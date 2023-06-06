Барнаульцев призвали не купаться в фонтанах
В мэрии объяснили, почему это может быть очень опасно
06 июня 2023, 15:00, ИА Амител
Мэрия Барнаула призвала не купаться в фонтанах: даже несмотря на жару, это может быть очень опасно.
Как объяснили в пресс-службе, вода в фонтанах не обеззараживается и не очищается в должной степени, а высокая температура способствует размножению в ней микроорганизмов. Также там могут купаться птицы и животные, распространяя тем самым заразу.
Ещё одна опасность – дно, которое покрывается илом и становится очень скользким. Кроме того, можно удариться о металлические конструкции либо порезаться о мусор – например, об осколки от бутылок или металлические банки.
"Фонтаны предназначены для того, чтобы дарить прохожим прохладу, увлажнять воздух и доставлять эстетическое удовольствие", – подчеркнули в горадминистрации.
На выходных барнаульцы, несмотря на запрет, массово полезли купаться в пруду парка "Изумрудный". По словам управляющего Владислава Вакаева, проблему с купальщиками пытаются решить, но сдержать людей получается с трудом.
15:19:08 06-06-2023
Да пусть ныряют - у каждого фонтана табличку " вся ответственность за ваш счет", что бы не жаловались что нахлебались бактерий, наступили на стекло, утонули и пр.
15:40:51 06-06-2023
ГДЕ родительское воспитание???
19:58:01 06-06-2023
Большинство не сидит в уютных кабинетах с кондиционерами под охраной полиции. А именно меньшинству и докладывают в первую голову перспективный прогноз, особенно если он опасен. А сейчас именно такая ситуация. Освежающее действие воды вполне сможет на адской жаре спасти кому-то жизнь. У нас закончилась вода? Почему я не вижу в городе поливальных машин? В соседнем Новосибирске утром рано, часов в 6 в выходной день выезжаешь, а уже хотя бы одна полоса пролита. Никто не знал загодя, что будет адская жара? Почему ничего не сделано для скорейшего открытия пляжа? Зато деревья, дающие тень и прохладу, продолжают неустанно пилить по всему городу, варвары. А рельсы трамвайные вовремя менять не пробовали? Короче говоря, властям полный "неуд" по всем дисциплинам.