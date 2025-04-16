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Россиян предложили наказывать за покупку знаков, похожих на госнаграды

Реальные награды теряют ценность из-за фальшивок, убежден автор законопроекта

16 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В Госдуму внесут межфракционный законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, похожих на государственные награды РФ, СССР и РСФСР. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

За указанные нарушения предлагается ввести штрафы: от трех до пяти тысяч рублей – для граждан, от четырех до пяти тысяч рублей – для должностных лиц и до 100 тысяч рублей – для организаций. Во всех случаях предусмотрена конфискация знаков. За повторное нарушение предлагают ввести уголовную ответственность.

Авторы подчеркивают, что проект направлен на защиту престижа госнаград, особенно в условиях повышенного внимания к награждению участников СВО. Законопроект не касается коллекционеров, если они не носят такие знаки.

"[Проект] касается лишь ношения несуществующих государственных наград, которые позволяют выработать в обществе мнение об их носители как об участнике боевых действий или ветеране, что не соответствует действительности", – сказано в пояснительной записке.

Автором законопроекта стал первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, подобные "награды", которые не являются подделками, но вводят людей в заблуждение, стали продавать чаще, и покупают их те, кто хочет казаться героем.

"Это обесценивает настоящих героев. Реальные награды теряют ценность из-за таких фальшивок", – заявил депутат.

Россия Госдума Законопроекты депутаты инициативы награды

Комментарии 6

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Гость

14:36:45 16-04-2025

Россиян предложили наказывать за покупку знаков...........................Так проще

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Костья

15:01:31 16-04-2025

а за продажу надо штрафовать а не за покупку...

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Гость

15:18:48 16-04-2025

"Реальные награды теряют ценность из-за фальшивок, убежден автор законопроекта"
Полнейший бред! Фальшивка никогда не станет оригиналом и не приобретёт ценности оригинала!
Государственные награды теряют ценность, когда настоящие оригинальные награды и звания продаются и раздаются друзьям и тем, кто выгоден, лоялен, а не тем, кто достоин!

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гость

22:21:32 16-04-2025

Гость (15:18:48 16-04-2025) "Реальные награды теряют ценность из-за фальшивок, убежден а... Сто процентов верно! О какой ценности можно говорить, когда дамочкам в 26 лет вешают генеральские погоны и цацки на китель.

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Кхм...

15:37:51 16-04-2025

Давайте тогда заодно обштрафовывать вообще за покупку любых предметов, ПОХОЖИХ на "государственные". Осталось перечень "государственного" составить.

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Sic semper tyrannis

20:26:26 16-04-2025

Бедный Адам...

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