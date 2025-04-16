Россиян предложили наказывать за покупку знаков, похожих на госнаграды

Реальные награды теряют ценность из-за фальшивок, убежден автор законопроекта

16 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В Госдуму внесут межфракционный законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, похожих на государственные награды РФ, СССР и РСФСР. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

За указанные нарушения предлагается ввести штрафы: от трех до пяти тысяч рублей – для граждан, от четырех до пяти тысяч рублей – для должностных лиц и до 100 тысяч рублей – для организаций. Во всех случаях предусмотрена конфискация знаков. За повторное нарушение предлагают ввести уголовную ответственность.

Авторы подчеркивают, что проект направлен на защиту престижа госнаград, особенно в условиях повышенного внимания к награждению участников СВО. Законопроект не касается коллекционеров, если они не носят такие знаки.

"[Проект] касается лишь ношения несуществующих государственных наград, которые позволяют выработать в обществе мнение об их носители как об участнике боевых действий или ветеране, что не соответствует действительности", – сказано в пояснительной записке.

Автором законопроекта стал первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, подобные "награды", которые не являются подделками, но вводят людей в заблуждение, стали продавать чаще, и покупают их те, кто хочет казаться героем.