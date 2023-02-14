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За какие неисправности автомобиля собираются штрафовать водителей в России?

Сейчас проект постановления правительства проходит согласование

14 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru
Автомобиль / Фото: amic.ru

В 2023 году в России могут ввести новые штрафы за ряд неисправностей и нарушений при использовании автомобиля. Список уже составлен. Как сообщает ТАСС, проект постановления правительства проходит согласование и скоро может быть принят. Amic.ru выяснил, что именно изменится для водителей.

За что могут ввести новые штрафы для водителей?

Инспекторам будет позволено штрафовать водителей:

  • за применение летних шин зимой (с декабря по февраль) и шипованных шин летом (с июня по август);
  • за поездку на машине с неработающей антиблокировочной системой (ABS). Если у вас на приборной панели горит лампочка ABS, то это повод для штрафа;
  • за поездку с нештатными газоразрядными лампами в фарах (например, ксеноновые и светодиодные лампы, которые слепят встречный поток автомобилей);
  • за неработающий автоматический корректор фар, не функционирующие фонари заднего хода и стоп-сигналы;
  • за демонтаж регулятора тормозных сил, перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов, пишет "Коммерсантъ".

Кто должен будет соблюдать новые правила?

Водители легковых авто и лёгких грузовиков. На тяжёлых грузовиках и автобусах зимние шины будут необязательны, но водители должны будут возить с собой цепи противоскольжения с декабря по февраль.

Во всех регионах всё будет одинаково?

Нет. Регионы смогут менять "зимние" сроки, когда нужно ездить только на зимних шинах. Например, в Сибири этот период могут продлить до марта.

Зачем нужен перечень?

В МВД ТАСС ответили, что проект направлен на "гармонизацию перечня неисправностей с требованиями технического регламента, а также на актуализацию ГОСТов".

Это все возможные изменения?

Вероятно, нет. "Коммерсантъ" пишет, что ГИБДД уже составила новый перечень нарушений и неисправностей, которые создают "угрозу безопасности дорожного движения". Он пока ещё обсуждается. Планируется, что водителям на устранение критичных неисправностей будут давать 72 часа, затем надо будет пройти внеочередной техосмотр. И если этого не сделать, СТС изымут.

Среди неисправностей, которые могут попасть в список, – неработающий стояночный тормоз, ABS, усилитель руля, самопроизвольный поворот руля, фары, отрегулированные не по ГОСТу, неработающие стоп-сигналы, перебор с тонировкой, сильный износ шин, отсутствие ремней безопасности, сломанный или убранный из машины тахограф, разрушение деталей подвески.

Для мотоциклистов такими нарушениями могут стать отсутствие штатных дуг безопасности, подножки и рукоятки для пассажиров на седле, а также наличие люфта в соединении рамы с боковым прицепом (например, на мотоцикле "Урал").

А правила дорожного движения в этом году не меняются?

Меняются. А как именно, можно прочитать здесь.

Комментарии 11

  • Если у вас на приборной панели горит лампочка ABS, то это повод для штрафа;------ вопрос решается за 5-10 минут. снимается приборка. вытаскивается лампочка подсвечивающая значок ABS. все собирается обратно. профит)))
    14 февраля, Гость   Ответить
  • "за поездку с нештатными газоразрядными лампами в фарах" ------ Это же надо открыть капот, посмотреть наклейку на фаре, на которой написаны характеристики, потом нужно достать лампочку из фары и сравнить с тем, что написано на наклейке. И только в этом случае можно будет заявить о несоответствии и выписать штраф. Серьезно, это кому-то надо?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Почему нельзя просто штрафовать за то, что ты едешь на автомобиле? Легко и эффективно!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • любителям ставить прожектора в фары, которые ослепляют всех встречных, при остановке инспектором надо надо решать кардинально - ударом молотком по фаре, просто и эффективно.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А как новые Лады, после санкций, без ABS?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у ГИБДД просто будет прибор заменяющий яркость фары.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Да хоть за что, кушать хочется, значит виноват....
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Это точно! "кормушка" очередная!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, дело не в яркости фары а в распределении и направлении светового потока, а это уже лаборатория нужна или как минимум измерительный стенд
    14 февраля, Гость   Ответить
  • За регулярный осмотр тормозных шлангов и трубок это хорошо, ещё бы проверяли тормозные колодки, да и бесплатная диагностика остальной подвески было бы не плохо.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • На машине свастика, за рулем укроп, едет по дороженьке дребезжащий гроб.
    14 февраля, Гость   Ответить
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