За какие неисправности автомобиля собираются штрафовать водителей в России?

Сейчас проект постановления правительства проходит согласование

14 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru

В 2023 году в России могут ввести новые штрафы за ряд неисправностей и нарушений при использовании автомобиля. Список уже составлен. Как сообщает ТАСС, проект постановления правительства проходит согласование и скоро может быть принят. Amic.ru выяснил, что именно изменится для водителей.

За что могут ввести новые штрафы для водителей?

Инспекторам будет позволено штрафовать водителей:

за применение летних шин зимой (с декабря по февраль) и шипованных шин летом (с июня по август);

за поездку на машине с неработающей антиблокировочной системой (ABS). Если у вас на приборной панели горит лампочка ABS, то это повод для штрафа;

за поездку с нештатными газоразрядными лампами в фарах (например, ксеноновые и светодиодные лампы, которые слепят встречный поток автомобилей);

за неработающий автоматический корректор фар, не функционирующие фонари заднего хода и стоп-сигналы;

за демонтаж регулятора тормозных сил, перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов, пишет "Коммерсантъ".

Кто должен будет соблюдать новые правила?

Водители легковых авто и лёгких грузовиков. На тяжёлых грузовиках и автобусах зимние шины будут необязательны, но водители должны будут возить с собой цепи противоскольжения с декабря по февраль.

Во всех регионах всё будет одинаково?

Нет. Регионы смогут менять "зимние" сроки, когда нужно ездить только на зимних шинах. Например, в Сибири этот период могут продлить до марта.

Зачем нужен перечень?

В МВД ТАСС ответили, что проект направлен на "гармонизацию перечня неисправностей с требованиями технического регламента, а также на актуализацию ГОСТов".

Это все возможные изменения?

Вероятно, нет. "Коммерсантъ" пишет, что ГИБДД уже составила новый перечень нарушений и неисправностей, которые создают "угрозу безопасности дорожного движения". Он пока ещё обсуждается. Планируется, что водителям на устранение критичных неисправностей будут давать 72 часа, затем надо будет пройти внеочередной техосмотр. И если этого не сделать, СТС изымут.

Среди неисправностей, которые могут попасть в список, – неработающий стояночный тормоз, ABS, усилитель руля, самопроизвольный поворот руля, фары, отрегулированные не по ГОСТу, неработающие стоп-сигналы, перебор с тонировкой, сильный износ шин, отсутствие ремней безопасности, сломанный или убранный из машины тахограф, разрушение деталей подвески.

Для мотоциклистов такими нарушениями могут стать отсутствие штатных дуг безопасности, подножки и рукоятки для пассажиров на седле, а также наличие люфта в соединении рамы с боковым прицепом (например, на мотоцикле "Урал").

А правила дорожного движения в этом году не меняются?

Меняются. А как именно, можно прочитать здесь.