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Реестр военнообязанных: зачем он нужен и кто будет в него попадать?

Повестки для военнообязанных хотят размещать в единых электронных реестрах, их планируют создать к осени 2023 года. Текущего весеннего призыва это не коснётся, но новый закон "О цифровизации воинского учёта" уже вовсю обсуждают

19 апреля 2023, 15:44, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России приняли закон, согласно которому военнообязанным будут рассылать электронные повестки наряду с бумажными. Помимо этого, согласно документу, появятся два единых реестра – воинского учёта и повесток. 

Когда создадут электронные реестры воинского учёта, какими сведениями их будут пополнять и кто будет в них попадать – в разборе amic.ru.

1

Какие сведения будут вносить в реестр военнообязанных?

В реестр военнообязанных будут вносить сведения о военкоматах, которые направляют повестки, и тех, кто их получает. Он необходим для воинского учёта и вряд ли будет публичным.

Также в нём будут размещать личные данные военнообязанных (семейное положение, состояние здоровья, образование, военно-учётную специальность). Это нужно, чтобы в армию не попали не годные к службе люди или те, у кого есть отсрочка.

Кроме того, в реестре станут публиковать информацию о жалобах призывников. Например, в случае если в отношении человека ввели несправедливые ограничения и он решил об этом заявить.

Под какие ограничения могут попасть военнообязанные – в разборе amic.ru.

Отдельно сформируют реестр направленных (вручённых) повесток, который будет общедоступным.

2

А чем реестр повесток будет отличаться от реестра военнообязанных?

Почти ничем. В общедоступном реестре будут те же самые данные о призывниках и их повестках. Его создадут на основе реестра военнообязанных. Но появляющуюся в нём информацию можно будет отслеживать самому.

Этот реестр станет неким дополнением к личному кабинету на "Госуслугах", куда тоже будут рассылать электронные повестки.

3

Когда появится реестр военнообязанных?

Точные сроки появления реестра военнообязанных пока не называют. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных может появиться не раньше осени, то есть к следующей призывной кампании.

Это связано с тем, что электронные повестки решили не вводить в весенний призыв – их начнут рассылать в последующие призывы.

"Запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", – цитирует Шадаева "Коммерсантъ".

4

Правда ли, что ставить на воинский учёт смогут без личного присутствия военнообязанного?

Да, правда. Согласно принятому закону, ставить военнообязанного на воинский учёт в последующие призывы (не в текущий) смогут без его личного присутствия в военкомате.

Воинский учёт будут проводить на основе сведений из государственных информационных систем. Правда, пока не уточняется, как именно это будет происходить.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Что делать, если пришла электронная повестка во время командировки или отпуска?

Введение электронных повесток влечёт за собой ограничения в отношении военнообязанных
НОВОСТИОбщество
Армия призыв в армию
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Комментарии 4

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Гость

15:53:56 19-04-2023

Попадать...

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Гость

16:00:25 19-04-2023

Но мобилизации не будет? Веть правда?

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Гость

16:14:22 19-04-2023

Гость (16:00:25 19-04-2023) Но мобилизации не будет? Веть правда?... "Честные усы" ведь заявили, что в Кремле таких разговоров не ведется.

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Гость

16:43:59 19-04-2023

косорукая тетя может ввести и ответственность её где?

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