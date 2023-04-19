Реестр военнообязанных: зачем он нужен и кто будет в него попадать?
Повестки для военнообязанных хотят размещать в единых электронных реестрах, их планируют создать к осени 2023 года. Текущего весеннего призыва это не коснётся, но новый закон "О цифровизации воинского учёта" уже вовсю обсуждают
19 апреля 2023, 15:44, Анастасия Бичакова
В России приняли закон, согласно которому военнообязанным будут рассылать электронные повестки наряду с бумажными. Помимо этого, согласно документу, появятся два единых реестра – воинского учёта и повесток.
Когда создадут электронные реестры воинского учёта, какими сведениями их будут пополнять и кто будет в них попадать – в разборе amic.ru.
Какие сведения будут вносить в реестр военнообязанных?
В реестр военнообязанных будут вносить сведения о военкоматах, которые направляют повестки, и тех, кто их получает. Он необходим для воинского учёта и вряд ли будет публичным.
Также в нём будут размещать личные данные военнообязанных (семейное положение, состояние здоровья, образование, военно-учётную специальность). Это нужно, чтобы в армию не попали не годные к службе люди или те, у кого есть отсрочка.
Кроме того, в реестре станут публиковать информацию о жалобах призывников. Например, в случае если в отношении человека ввели несправедливые ограничения и он решил об этом заявить.
Под какие ограничения могут попасть военнообязанные – в разборе amic.ru.
Отдельно сформируют реестр направленных (вручённых) повесток, который будет общедоступным.
А чем реестр повесток будет отличаться от реестра военнообязанных?
Почти ничем. В общедоступном реестре будут те же самые данные о призывниках и их повестках. Его создадут на основе реестра военнообязанных. Но появляющуюся в нём информацию можно будет отслеживать самому.
Этот реестр станет неким дополнением к личному кабинету на "Госуслугах", куда тоже будут рассылать электронные повестки.
Когда появится реестр военнообязанных?
Точные сроки появления реестра военнообязанных пока не называют. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных может появиться не раньше осени, то есть к следующей призывной кампании.
Это связано с тем, что электронные повестки решили не вводить в весенний призыв – их начнут рассылать в последующие призывы.
"Запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", – цитирует Шадаева "Коммерсантъ".
Правда ли, что ставить на воинский учёт смогут без личного присутствия военнообязанного?
Да, правда. Согласно принятому закону, ставить военнообязанного на воинский учёт в последующие призывы (не в текущий) смогут без его личного присутствия в военкомате.
Воинский учёт будут проводить на основе сведений из государственных информационных систем. Правда, пока не уточняется, как именно это будет происходить.
15:53:56 19-04-2023
Попадать...
16:00:25 19-04-2023
Но мобилизации не будет? Веть правда?
16:14:22 19-04-2023
Гость (16:00:25 19-04-2023) Но мобилизации не будет? Веть правда?... "Честные усы" ведь заявили, что в Кремле таких разговоров не ведется.
16:43:59 19-04-2023
косорукая тетя может ввести и ответственность её где?