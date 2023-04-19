В реестр военнообязанных будут вносить сведения о военкоматах, которые направляют повестки, и тех, кто их получает. Он необходим для воинского учёта и вряд ли будет публичным.

Также в нём будут размещать личные данные военнообязанных (семейное положение, состояние здоровья, образование, военно-учётную специальность). Это нужно, чтобы в армию не попали не годные к службе люди или те, у кого есть отсрочка.

Кроме того, в реестре станут публиковать информацию о жалобах призывников. Например, в случае если в отношении человека ввели несправедливые ограничения и он решил об этом заявить.

Под какие ограничения могут попасть военнообязанные – в разборе amic.ru.

Отдельно сформируют реестр направленных (вручённых) повесток, который будет общедоступным.