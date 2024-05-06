Россиян предупредили о магнитных бурях 6 и 7 мая

Их суммарная продолжительность может составить около 30 часов

06 мая 2024, 07:45, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: NASA / unsplash.com

Магнитные бури ожидаются на Земле 6 и 7 мая, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. По данным исследователей, в эти дни мощность бурь на пике будет достигать умеренного уровня G2. В обоих случаях они будут идти с ночи и примерно до середины дня по московскому времени. Вечером магнитосфера будет спокойной.

Скриншот с сайта xras.ru

Суммарная продолжительность магнитных бурь может составить около 30 часов. Основное направление движения солнечного вещества пройдет сбоку от Земли, но вероятности полностью избежать геомагнитных последствий нет.

"Хотя существует около 30% вероятность менее жесткого сценария, когда бури в пике не превысят уровень G1. С другой стороны, около 10% вероятности имеет ветвь прогноза, при которой завтра-послезавтра произойдут события уровня G3-G4. Возможность бурь уровня G5 прогнозом исключена", – отметили астрономы.

Также в лаборатории рассказали, что 5 мая на Солнце с разницей в шесть часов произошло две мощных вспышки. Однако ожидающиеся 6 и 7 мая магнитные бури не имеют к этому отношения и вызваны предшествующими процессами. Геомагнитные последствия от этих вспышек смогут проявиться не раньше среды и "пока абсолютно непонятны".