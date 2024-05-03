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На Земле бушует мощная магнитная буря. Когда она закончится и будут ли новые?

Над территорией России даже сформировалась зона полярных сияний

03 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Вспышка на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Очень мощная магнитная буря обрушилась на Землю 2 мая. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сначала возмущения были довольно слабыми, но затем заметно усилились. Настолько, что в некоторых местах России были видны полярные сияния.

Рассказываем, что известно об этой буре, когда она закончится и как от нее уберечься.

1

Правда ли, что Землю 2 мая накрыла магнитная буря?

Да. Согласно данным лаборатории, магнитная буря началась еще 2 мая и какое-то время набирала силу. В довольно мощном состоянии она перешла и на 3 мая.
2

Насколько мощная магнитная буря обрушилась на Землю?

Мощность колебаний на пике (утром 3 мая) почти достигла 7 баллов. По классификации лаборатории, это очень близко к G3 – сильной магнитной буре.
3

Когда закончится эта магнитная буря?

По прогнозу лаборатории, мощность магнитной бури начнет спадать после обеда по московскому времени. Сначала колебания ослабнут до "желтой" зоны, а потом и вовсе перейдут в "зеленую".
4

Что нужно делать, чтобы защитить себя от магнитной бури?

Если верить врачам, то никаких особых действий предпринимать не нужно. Достаточно держать свой организм в тонусе и не злоупотреблять алкоголем. Тогда магнитные бури точно не смогут выбить вас из колеи.
5

Правда ли, что скоро на Землю обрушатся новые магнитные бури?

Такой риск есть. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии, утром 3 мая на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

"По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока непонятно. В поле зрения коронографов вещество появится только примерно через час. Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая – активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", – говорится в сообщении лаборатории. Вероятность магнитной бури 4 мая ученые оценивают в 30%, а 5 мая – в 25%.

магнитные бури

Комментарии 10

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Инга

12:38:33 04-05-2024

Между прочим влияние магнитных бурь на человека научно не доказано.

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Ирина

20:14:55 04-05-2024

Я всегда чувствую

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Людмила

23:59:32 04-05-2024

Я за день уже чувствую магнитные бурю.

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Элен без ребят

09:53:39 05-05-2024

Людмила (23:59:32 04-05-2024) Я за день уже чувствую магнитные бурю.... сестра! :)

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Гость

07:50:27 05-05-2024

Инга (12:38:33 04-05-2024) Между прочим влияние магнитных бурь на человека научно не до... Работаю в больнице скорой помощи, у нас в эти дни очень много народу с инфаркта и и инсультами

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Виталий

10:47:37 05-05-2024

Мне кажется что это вообще не магнитные бури,а просто нас каким то оружием уничтожают

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1

13:21:29 05-05-2024

Виталий (10:47:37 05-05-2024) Мне кажется что это вообще не магнитные бури,а просто нас ка... Просто вы очень плохо учились в школе и теперь ваша жизнь наполнена чудесами и волшебством.

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Алла

11:32:21 05-05-2024

Сегодня уже 3 й день давление зашкаливает . Никак не привести норму

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Гость

13:53:39 05-05-2024

Виталий (10:47:37 05-05-2024) Мне кажется что это вообще не магнитные бури,а просто нас ка... Ну да, это американцы 🤣🤣🤣

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Лидия

12:50:51 06-05-2024

Вчера 5 мая мне так плохо стало на улице, что впору было скорую вызывать. Давление видимо скакало то вверх, то вниз. Благо люди помогли добраться, сумки поднесли.

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