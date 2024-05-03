Над территорией России даже сформировалась зона полярных сияний

03 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Очень мощная магнитная буря обрушилась на Землю 2 мая. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сначала возмущения были довольно слабыми, но затем заметно усилились. Настолько, что в некоторых местах России были видны полярные сияния.

Рассказываем, что известно об этой буре, когда она закончится и как от нее уберечься.

1 Правда ли, что Землю 2 мая накрыла магнитная буря? Да. Согласно данным лаборатории , магнитная буря началась еще 2 мая и какое-то время набирала силу. В довольно мощном состоянии она перешла и на 3 мая.

2 Насколько мощная магнитная буря обрушилась на Землю? Мощность колебаний на пике (утром 3 мая) почти достигла 7 баллов. По классификации лаборатории, это очень близко к G3 – сильной магнитной буре.

3 Когда закончится эта магнитная буря? По прогнозу лаборатории, мощность магнитной бури начнет спадать после обеда по московскому времени. Сначала колебания ослабнут до "желтой" зоны, а потом и вовсе перейдут в "зеленую".

4 Что нужно делать, чтобы защитить себя от магнитной бури? Если верить врачам, то никаких особых действий предпринимать не нужно. Достаточно держать свой организм в тонусе и не злоупотреблять алкоголем. Тогда магнитные бури точно не смогут выбить вас из колеи.