На Земле бушует мощная магнитная буря. Когда она закончится и будут ли новые?
Над территорией России даже сформировалась зона полярных сияний
03 мая 2024, 14:00, ИА Амител
Очень мощная магнитная буря обрушилась на Землю 2 мая. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сначала возмущения были довольно слабыми, но затем заметно усилились. Настолько, что в некоторых местах России были видны полярные сияния.
Рассказываем, что известно об этой буре, когда она закончится и как от нее уберечься.
Правда ли, что Землю 2 мая накрыла магнитная буря?
Насколько мощная магнитная буря обрушилась на Землю?
Когда закончится эта магнитная буря?
Что нужно делать, чтобы защитить себя от магнитной бури?
Правда ли, что скоро на Землю обрушатся новые магнитные бури?
"По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока непонятно. В поле зрения коронографов вещество появится только примерно через час. Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая – активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", – говорится в сообщении лаборатории. Вероятность магнитной бури 4 мая ученые оценивают в 30%, а 5 мая – в 25%.
12:38:33 04-05-2024
Между прочим влияние магнитных бурь на человека научно не доказано.
20:14:55 04-05-2024
Я всегда чувствую
23:59:32 04-05-2024
Я за день уже чувствую магнитные бурю.
09:53:39 05-05-2024
Людмила (23:59:32 04-05-2024) Я за день уже чувствую магнитные бурю.... сестра! :)
07:50:27 05-05-2024
Инга (12:38:33 04-05-2024) Между прочим влияние магнитных бурь на человека научно не до... Работаю в больнице скорой помощи, у нас в эти дни очень много народу с инфаркта и и инсультами
10:47:37 05-05-2024
Мне кажется что это вообще не магнитные бури,а просто нас каким то оружием уничтожают
13:21:29 05-05-2024
Виталий (10:47:37 05-05-2024) Мне кажется что это вообще не магнитные бури,а просто нас ка... Просто вы очень плохо учились в школе и теперь ваша жизнь наполнена чудесами и волшебством.
11:32:21 05-05-2024
Сегодня уже 3 й день давление зашкаливает . Никак не привести норму
13:53:39 05-05-2024
Виталий (10:47:37 05-05-2024) Мне кажется что это вообще не магнитные бури,а просто нас ка... Ну да, это американцы 🤣🤣🤣
12:50:51 06-05-2024
Вчера 5 мая мне так плохо стало на улице, что впору было скорую вызывать. Давление видимо скакало то вверх, то вниз. Благо люди помогли добраться, сумки поднесли.