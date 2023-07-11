Россиян предупредили о мошенниках, орудующих в WhatsApp

Пользователям предлагают заработать на чат-боте, якобы созданном Марком Цукербергом

11 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мошенники стали обманом получать данные пользователей WhatsApp*, предлагая воспользоваться чат-ботом для дополнительного заработка. Об этом сообщает РИА Новости.

Людям говорят о том, что чат-бот для работы на финансовом рынке создан Марком Цукербергом, но на самом деле вредоносное ПО помогает злоумышленникам получать личные данные. Якобы для регистрации необходимо ввести свои личные данные.

Чаще всего сайты на которых публикуются ссылки на чат-бот оформляются под СМИ.

Помимо россиян от подобного мошенничества страдают жители Белоруссии, Польши, Турции и ряда стран Евросоюза.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.