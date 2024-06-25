Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с кредитами
Такая схема не всегда считается откровенной аферой
25 июня 2024, 16:20, ИА Амител
Алексей Лашко, руководитель ГК "Содействие" и финансовый эксперт, предупредил о новой схеме мошенничества с кредитами в России. Об этом сообщает "Лента".
По его словам, злоумышленники предлагают пользователям взять кредит в любом крупном банке и перевести 60% полученной суммы на счет инвестиционной фирмы. В обмен на это мошенники обещают полностью погасить долг за человека.
В течение некоторого времени платежи действительно поступают, но затем они прекращаются. Лашко объясняет, что мошенники платят по кредиту в течение нескольких месяцев, чтобы человек мог рассказать об этом своим друзьям и они тоже взяли кредит и перевели деньги на счет фирмы.
Эксперт отмечает, что если несколько платежей по кредиту все же было, то злой умысел, согласно уголовному праву, не просматривается. Поэтому такая схема не считается откровенным мошенничеством.
16:59:19 25-06-2024
если несколько платежей по кредиту все же было, то злой умысел, согласно уголовному праву, не просматривается ---- какая смешная чушь, гражданский спор, это когда обе стороны известны, а когда одна начинает скрываться, тут наступают признаки состава преступления