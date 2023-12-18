Россиян предупредили о подорожании бытовой техники и объяснили почему
Рост цен, прежде всего, коснется крупной бытовой техники
18 декабря 2023, 12:44, ИА Амител
Производители бытовой техники и электроники предупредили о риске роста стоимости продукции в 2024 году из-за увеличения экосбора в два раза и норматива переработки с 15 до 25%, пишут "Известия".
"Власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,2 раза – с 26,5 тысячи рублей за одну тонну до 59,4 тысячи рублей. Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию", – говорится в письме, которое представители рынка направили в Минэкономразвития.
Рост цен, прежде всего, коснется крупной бытовой техники.
Как подсчитал бизнес, в случае повышения ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.
Представители рынка подчеркнули, что сейчас нет реальных экономических оснований для увеличения экологического сбора.
12:49:31 18-12-2023
предупредили о риске роста С 1991 года всё рискуем и рискуем.....
12:55:44 18-12-2023
Есть ли места в стране, где государство не достанет?
13:02:15 18-12-2023
Гость (12:55:44 18-12-2023) Есть ли места в стране, где государство не достанет?... Ну может к Агафье Лыковой в тайгу?)) чет про нее давно не слышно.
15:37:05 18-12-2023
Гость (13:02:15 18-12-2023) Ну может к Агафье Лыковой в тайгу?)) чет про нее давно не сл... Походу эмигрировала
14:47:50 18-12-2023
Гость (12:55:44 18-12-2023) Есть ли места в стране, где государство не достанет?... в тайгу
13:00:31 18-12-2023
Да-да-да. Причина - именно из-за роста экосбора😆😆😆😆
13:01:17 18-12-2023
Это хорошо что государство об экологии думает.И не важно что думают простые люди о государстве.
13:38:24 18-12-2023
где-то уже это происходило
14:26:52 18-12-2023
Тут вот только В.В удивлялся на сколько вырос утильсбор на авто. Хотя ему сказали , что всего до 500 тыров, а не как на самом деле. Ну что ж потерпим, в конце концов у нас и свои производства имеются. Да и те же холодильники зимой вообще не к чему. А вот если бы на цены ещё и курс рубля влиял, вообще страшно представить, спасибо что хоть от этого подстраховали
14:59:51 18-12-2023
Гы! А толку от сбора. Все равно все тупо на свалку вывозится. Тогда вопрос - кому денежка за утильсбор капает без её реальной отработки?
15:54:18 18-12-2023
Гость (14:59:51 18-12-2023) Гы! А толку от сбора. Все равно все тупо на свалку вывозится... «Эта нога у того, у кого надо нога» (с)
15:24:08 18-12-2023
Любыми путями,под любым предлогом ..