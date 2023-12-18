Рост цен, прежде всего, коснется крупной бытовой техники

18 декабря 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Производители бытовой техники и электроники предупредили о риске роста стоимости продукции в 2024 году из-за увеличения экосбора в два раза и норматива переработки с 15 до 25%, пишут "Известия".

"Власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,2 раза – с 26,5 тысячи рублей за одну тонну до 59,4 тысячи рублей. Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию", – говорится в письме, которое представители рынка направили в Минэкономразвития.

Рост цен, прежде всего, коснется крупной бытовой техники.

Как подсчитал бизнес, в случае повышения ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.

Представители рынка подчеркнули, что сейчас нет реальных экономических оснований для увеличения экологического сбора.