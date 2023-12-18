НОВОСТИЭкономика

Россиян предупредили о подорожании бытовой техники и объяснили почему

Рост цен, прежде всего, коснется крупной бытовой техники

18 декабря 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Производители бытовой техники и электроники предупредили о риске роста стоимости продукции в 2024 году из-за увеличения экосбора в два раза и норматива переработки с 15 до 25%, пишут "Известия".

"Власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,2 раза – с 26,5 тысячи рублей за одну тонну до 59,4 тысячи рублей. Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию", – говорится в письме, которое представители рынка направили в Минэкономразвития.

Рост цен, прежде всего, коснется крупной бытовой техники.

Как подсчитал бизнес, в случае повышения ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.

Представители рынка подчеркнули, что сейчас нет реальных экономических оснований для увеличения экологического сбора.

Фото: pxhere.com

В России могут подорожать смартфоны, камеры и прочая электроника из-за нового сбора

Утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили
НОВОСТИЭкономика
цены техника

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

12:49:31 18-12-2023

предупредили о риске роста С 1991 года всё рискуем и рискуем.....

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:44 18-12-2023

Есть ли места в стране, где государство не достанет?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:15 18-12-2023

Гость (12:55:44 18-12-2023) Есть ли места в стране, где государство не достанет?... Ну может к Агафье Лыковой в тайгу?)) чет про нее давно не слышно.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:05 18-12-2023

Гость (13:02:15 18-12-2023) Ну может к Агафье Лыковой в тайгу?)) чет про нее давно не сл... Походу эмигрировала

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:50 18-12-2023

Гость (12:55:44 18-12-2023) Есть ли места в стране, где государство не достанет?... в тайгу

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
😆😆😆😆😆

13:00:31 18-12-2023

Да-да-да. Причина - именно из-за роста экосбора😆😆😆😆

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:17 18-12-2023

Это хорошо что государство об экологии думает.И не важно что думают простые люди о государстве.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:24 18-12-2023

где-то уже это происходило

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:52 18-12-2023

Тут вот только В.В удивлялся на сколько вырос утильсбор на авто. Хотя ему сказали , что всего до 500 тыров, а не как на самом деле. Ну что ж потерпим, в конце концов у нас и свои производства имеются. Да и те же холодильники зимой вообще не к чему. А вот если бы на цены ещё и курс рубля влиял, вообще страшно представить, спасибо что хоть от этого подстраховали

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:51 18-12-2023

Гы! А толку от сбора. Все равно все тупо на свалку вывозится. Тогда вопрос - кому денежка за утильсбор капает без её реальной отработки?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:18 18-12-2023

Гость (14:59:51 18-12-2023) Гы! А толку от сбора. Все равно все тупо на свалку вывозится... «Эта нога у того, у кого надо нога» (с)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

15:24:08 18-12-2023

Любыми путями,под любым предлогом ..

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров