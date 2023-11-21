В России могут подорожать смартфоны, камеры и прочая электроника из-за нового сбора
Утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили
21 ноября 2023, 11:16, ИА Амител
В России хотят ввести утилизационный сбор на импортные ноутбуки, смартфоны, планшеты и другую электронику для стимуляции отечественной промышленности, пишет "Парламентская газета".
"Утильсбор будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили, и преследовать те же цели: вливание в бюджет дополнительных средств для развития отечественных производств и расчистки рынка от иностранных конкурентов", – отмечает издание.
Речь идет о "компьютерах портативных и смартфонах", "компьютерах планшетных", "видеокамерах", "аппаратуре записи и воспроизведения изображения" и "плат печатных смонтированных".
Внедрять сбор предлагается по схеме: первый год – для импортной электроники, второй год – для импортной и отечественной (по сниженной ставке).
Ввести сбор планируют к концу 2024 года. Впрочем, сам вопрос сроков введения пока открытый, уточнил член Совфеда Константин Долгов.
"Наша промышленность пока не может насытить весь рынок по всей номенклатуре. Облагать иностранные модели утильсбором, не имея отечественной альтернативы, попросту бессмысленно", – пояснил сенатор.
11:21:44 21-11-2023
Зачем тогда писать про это, если ничего не решено, и нет даже законопроекта? Зачем накидывать если «вопрос открыт», как вы сами тут пишите?
11:25:55 21-11-2023
А с машинами помогло? Большинство предпочитают переплачивать чем ездить на ведрах.
11:35:11 21-11-2023
По прежнему обдираем народ до нитки.
11:36:23 21-11-2023
Автопром уже простимулировали, теперь давай с электроникой то же самое
12:05:24 21-11-2023
Прям, вовремя!
12:32:24 21-11-2023
А где российские телефоны которые рекламировал главный? Или это так же как с москвичем?
12:44:24 21-11-2023
У нас разве есть собственное производство?
13:06:24 21-11-2023
а все дорожает кроме зп
13:11:25 21-11-2023
как же они за...долбали
07:29:06 22-11-2023
Одни допрыгались уже. Теперь другие под Шамана прыгают и славят! Надо в два раза цены повысить! Нечего буржуйской техникой пользоваться. Своей пользуйтесь!