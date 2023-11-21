В России могут подорожать смартфоны, камеры и прочая электроника из-за нового сбора

Утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили

21 ноября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России хотят ввести утилизационный сбор на импортные ноутбуки, смартфоны, планшеты и другую электронику для стимуляции отечественной промышленности, пишет "Парламентская газета".

"Утильсбор будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили, и преследовать те же цели: вливание в бюджет дополнительных средств для развития отечественных производств и расчистки рынка от иностранных конкурентов", – отмечает издание.

Речь идет о "компьютерах портативных и смартфонах", "компьютерах планшетных", "видеокамерах", "аппаратуре записи и воспроизведения изображения" и "плат печатных смонтированных".

Внедрять сбор предлагается по схеме: первый год – для импортной электроники, второй год – для импортной и отечественной (по сниженной ставке).

Ввести сбор планируют к концу 2024 года. Впрочем, сам вопрос сроков введения пока открытый, уточнил член Совфеда Константин Долгов.