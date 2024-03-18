Россиян предупредили о подорожании молока из-за роста доходов населения
Сейчас цена стабильная, однако уже к осени ситуация может измениться
18 марта 2024, 14:53, ИА Амител
В России в 2024 году может вырасти цена на молоко и молочную продукцию, рассказал "Парламентской газете" председатель Национального молочного союза Артем Белов.
Белов отметил, что у населения России растут доходы, и это, естественно, не могло не сказаться на пищевой индустрии.
"Спрос на большинство продуктов питания, в том числе, конечно, и на молочную продукцию, в прошлом году вырос, и вырос существенно. Эта динамика сохраняется сейчас и, по моим оценкам, сохранится еще и в следующем году", – указал он.
Помимо роста доходов и потребления наблюдается и рост себестоимости продукции, которая за 2023 год выросла на 16-17%.
Как отметила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская, сейчас роста цен на основную молочную продукцию практически нет. Однако уже к осени ситуация может измениться.
По словам эксперта, цены все же вырастут, но ненамного – на 7-9%, но это предварительный прогноз.
15:08:01 18-03-2024
Чего только не придумают,чтобы объяснить инфляцию! Креатива им не занимать! (не только молочникам)
15:10:44 18-03-2024
было бы смешно если бы не было так грустно
15:14:06 18-03-2024
причина возможного подорожания шикарная, слов нет)))
15:41:46 18-03-2024
Гость (15:14:06 18-03-2024) причина возможного подорожания шикарная, слов нет)))... Так эту причину обосновал еще бывший президент!
15:20:50 18-03-2024
Люди стали лучше жить, а не ввести ли нам налог на воздух?
15:26:25 18-03-2024
Это как с яйцами? типа был огромный спрос...
16:00:33 18-03-2024
Интересно, такими хорошими новостями нас теперь каждый день радовать будут или через день?))))
16:03:28 18-03-2024
Видимо я не отношусь к населению России. Зарплату не прибавляют несколько лет. Будем продолжать слушать вранье о росте доходов и улучшении жизни. Но это не вечно.
16:19:14 18-03-2024
как рост доходов может повлиять на цены на молоко?
19:23:45 18-03-2024
Гость (16:19:14 18-03-2024) как рост доходов может повлиять на цены на молоко?... А вы не иноагент часом, провокационные вопросы задаёте
16:47:53 18-03-2024
Чего ноете? Выбор сделан. Три дня выбирали.
16:54:09 18-03-2024
а когда несколько лет назад фермеры пытались поднять закупочную цену на молоко, объясняя это выросшей себестоимостью производства, почему то эта причина не устроила ФАС. В конечном итоге коров под нож пустили. А тут оказывается надо было сказать, что доходы населения поднялись и все )))
17:00:02 18-03-2024
Жду, когда поднимут цены на АЗС
17:13:57 18-03-2024
Так бы и написали: Пальмовое масло дорожает. А то придумали какой-то рост доходов...
19:18:19 18-03-2024
Если что, не только молоко подорожает, но и хлеб, и мясо, и коммунальные услуги, и много что еще
07:23:16 19-03-2024
Что за нелепость! Молочные продукты тоннами выбрасываются на свалку, хотя большая часть из них могла бы быть переработана. Это бездарное отношение к организации труда и отсутствие должных механизмов капитализации общества
12:36:59 19-03-2024
Деревья качаются, поэтому ветер дует.