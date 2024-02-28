НОВОСТИЭкономика

Россиянам рассказали, какими будут цены на мясо и молоко

Сейчас ситуация в мясомолочной отрасли стабильна

28 февраля 2024, 12:14, ИА Амител

Два куска говядины / Фото: unsplash.com
Два куска говядины / Фото: unsplash.com

В России цены на молоко становятся ближе к себестоимости, а на мясо будут находиться на уровне инфляции, рассказал "Парламентской газете" член Совфеда Александр Двойных.

Двойных отметил, что Россия – крупный экспортер свинины и говядины, поэтому всегда может стабилизировать рынок и отреагировать на рост цен введением запретов на вывоз.

"Я думаю, что цены на мясо будут находиться в рамках уровня инфляции", – сказал сенатор.

Если говорить о молоке, то, учитывая поставки из Белоруссии, Россия достигла перепроизводства.

"Закупочные цены становятся низкими и близки к себестоимости. Приходится следить за балансом. Один вопрос – цены на прилавках, а другой – себестоимость производства", – указал Двойных.

Ранее сообщили, что в России дорожает говядина из-за стабильного падения производства.

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЭкономика

цены Продукты

Комментарии 10

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Ева

12:28:41 28-02-2024

Зачем нам молоко из Белоруссии?

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Гость

12:39:01 28-02-2024

Ева (12:28:41 28-02-2024) Зачем нам молоко из Белоруссии?... Потаму что жижа менстных импортозамещателей даже не прокисает

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Сергей

12:59:58 28-02-2024

Ева (12:28:41 28-02-2024) Зачем нам молоко из Белоруссии?... Потому что это молоко, а не ваша бурда произведенная не известно из чего.

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Гость

12:51:24 28-02-2024

примерно также как и твои вопросы? Умный не скажет, дурак не поймет

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Гость

13:11:57 28-02-2024

Гость (12:39:01 28-02-2024) Потаму что жижа менстных импортозамещателей даже не прокисае... Купи хотя бы молоко от "белого замка", потом голос подавай. У тебя поди и курица разваливается в процессе варки?

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Гость

14:39:05 28-02-2024

Гость (13:11:57 28-02-2024) Купи хотя бы молоко от "белого замка", потом голос подавай. ... а молоко от Белого замка просто протухает,а не скисает. Так что неизвестно из чего молоко делают наши импортозаместители особенно, если учитывать, что в прошлом году была статья на амике, что за молочные заводы снизили закупочную цену молока у населения, им типа стокльо не надо, тогда вопрос из чего они свою продукцию производят.

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Гость

20:28:35 28-02-2024

Гость (14:39:05 28-02-2024) а молоко от Белого замка просто протухает,а не скисает. Так ... мой кот тебе не верит. но ты, в отличии от него, буквы знаешь и бред в интернете научился нести.

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Гость

14:26:39 28-02-2024

Потому что это молоко, а не ваша бурда---- ну да. Из Белоруссии
Молоко.Свежее.
Самим то не смешно?🙄

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Гость

20:24:11 28-02-2024

Гость (14:26:39 28-02-2024) Потому что это молоко, а не ваша бурда---- ну да. Из Белорус... Головенкой сам подумай, это что же за такое молоко из самой Белоруссии, что не прокисает? Его везут, везут, везут... а оно все свежим остается, что белоруссы в него напихали?
Там химозу с консервантами для дорогих россиян отправляют, а себе хорошее оставляют.

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16:14:14 28-02-2024

Вот зачем врет?

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