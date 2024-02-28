Россиянам рассказали, какими будут цены на мясо и молоко

Сейчас ситуация в мясомолочной отрасли стабильна

28 февраля 2024, 12:14, ИА Амител

Два куска говядины / Фото: unsplash.com

В России цены на молоко становятся ближе к себестоимости, а на мясо будут находиться на уровне инфляции, рассказал "Парламентской газете" член Совфеда Александр Двойных.

Двойных отметил, что Россия – крупный экспортер свинины и говядины, поэтому всегда может стабилизировать рынок и отреагировать на рост цен введением запретов на вывоз.

"Я думаю, что цены на мясо будут находиться в рамках уровня инфляции", – сказал сенатор.

Если говорить о молоке, то, учитывая поставки из Белоруссии, Россия достигла перепроизводства.

"Закупочные цены становятся низкими и близки к себестоимости. Приходится следить за балансом. Один вопрос – цены на прилавках, а другой – себестоимость производства", – указал Двойных.

Ранее сообщили, что в России дорожает говядина из-за стабильного падения производства.