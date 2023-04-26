Россиян предупредили о появлении дыры в носу из-за ковыряния в нём

При появлении дискомфорта в носу надо обращаться к врачу

26 апреля 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Luca Iaconelli

Привычка ковырять в носу опасна для здоровья и может привести к нежелательным последствиям, рассказал "Аргументам и фактам" врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Эксперт отметил, что если залезать в нос "нестерильными пальцами", то постепенно такая привычка приведёт к субатрофии слизистой – она будет иссушаться и начнёт подкравливать, а на месте кровотечения будут образовываться корки.

Поначалу кровотечения будут небольшими, после они начнут усиливаться, а затем перейдут в стадию, когда остановить их будет практически невозможно. В итоге это приведёт к перфорации носовой перегородки – появлению отверстия между полостями носа.

"Сопровождаться перфорация может большим количеством корок, слизи, свистом в полости носа. Нос будет находиться в беспокойном состоянии", – пояснил медик.

При появлении дискомфорта надо обращаться к врачу, который проверит всю полость носа до самой глотки и осмотрит околоносовые пазухи. При психосоматических проблемах потребуется консультация психолога или психотерапевта.